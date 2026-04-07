إيران تهدد بالرد القاسي على استهداف شبكة الكهرباء.. وتصاعد التوتر في الخليج

تشهد منطقة الخليج العربي تصاعدًا في ال توتر والتأهب مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ل إيران بشأن فتح مضيق هرمز وإمكانية التوصل إلى اتفاق. وقد لوحت إيران برد فعل قوي في حال تعرضت شبكة الكهرباء ال إيران ية للاستهداف، محذرة من أن دول الجوار التي تستضيف قواعد وقوات أمريكية ستعتبر أهدافًا مشروعة.

ووفقًا لبيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، الذي يقود العمليات العسكرية، فإن الخليج سيغرق في الظلام إذا استهدفت واشنطن محطات توليد الكهرباء، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الصراع.\في سياق متصل، اتخذت دول في المنطقة إجراءات احترازية. فقد أصدرت وزارة الداخلية في إحدى دول الخليج تعليمات للمواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء. وأرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى الحرص على سلامة الجميع وتعزيز مستوى الوقاية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية. وعلى صعيد آخر، تم تعليق العمليات في الميناء الرئيسي في البحرين، كما أعلنت 'المؤسسة العامة لجسر الملك فهد' عن تعليق حركة عبور المركبات على الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية والبحرين، وذلك كإجراء احترازي بناءً على التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية بالسعودية.\من جهته، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديداته بشن هجمات مدمرة على إيران، مؤكدًا أن هجومًا من نوع غير مسبوق سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية. وأشار ترامب إلى أنه سيبدأ في تنفيذ هذا التهديد في توقيت محدد، وأمهل طهران حتى وقت معين للتوصل إلى اتفاق، وتوعد بمحو الحضارة الإيرانية في حال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية، وتبادل الاتهامات بشأن استهداف المنشآت والمصالح في المنطقة





