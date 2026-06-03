إيران تثير الاستنكار الدولي بتهديداتها للبحرين والكويت

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن ال اعتداءات الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين ودولة الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين، وخرقا للقانون الدولي، وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما.

وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين. واعتبرت الوزارة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين ودولة الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي انتهاكا سافرا لسيادة البحرين والكويت، وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت، ومملكة البحرين، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت وأدت إلى أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص. إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين، وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية.

وتؤكد وزارة الخارجية رفض دولة قطر التام استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتشدد في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وتعبّر الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت والبحرين من كل سوء. وتدان من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة.

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا على أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية، تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. وأكد على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف استمرار انتهاج إيران لسياسات عدائية مرفوضة تسعي لتقويض الأمن الإقليمي، في تحدٍ سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة.

وشدد الأمين العام، على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات، وتدعم بشكل كامل كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان ​للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. ومن جانبه دان رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وأكد أن تعمد استهداف المنشآت المدنية والمدنيين يعكس الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني.

وأعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كلٍ من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف مبنى الركاب بمطار دولة الكويت بعدد من الطائرات المسيّرة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك استهداف الأعيان المدنية في مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يعكس الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني، ويمثل تصعيداً خطيراً ونهجاً عدوانياً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد اليماحي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما لكافة الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين





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