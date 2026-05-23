إيران تغير موعد معسكره التدريبي لكأس العالم 2026 إلى المكسيك

أعلن منتخب إيران لكرة القدم عن نقل معسكره التدريبي الخاص ببطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بعد موافقة مبدئية من فيفا. قرار نقل المشاركة إلى المكسيك جاء وسط مخاوف مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وإجراءات التأشيرات. أكدت لجنة تنظيم كأس العالم أن هذا القرار سيساعد في تجاوز أي مشكلات محتملة تتعلق بالتأشيرات والتنقل. يشارك منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة، حيث يفتتح مشاركته بمواجهة منتخب نيوزيلندا في ولاية كاليفورنيا، قبل مواجهة منتخب بلجيكا ثم منتخب مصر في مدينة. تشارك إيران في كأس العالم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، لكنها لم تنجح حتى الآن في تجاوز الدور الأول.

