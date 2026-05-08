إيران: الحل الوحيد في هرمز يكمن في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري

أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد للأزمة في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري الأمريكي، بينما بدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع قرار أمريكي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران. ووصفت الولايات المتحدة أفعال إيران في المضيق بأنها انتهاك للقرارات الدولية، في حين دانت إيران القرار ووصفته بأنه محاولة لتبرير الإجراءات غير القانونية.

أكد السفير ال إيران ي لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الحل الوحيد للأزمة في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب بشكل نهائي ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستئناف حركة الملاحة.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بالتعاون مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران وتخويل استخدام القوة لحماية الملاحة التجارية في المضيق. وقال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن أي دولة ترفض مشروع القرار إنما ترسخ سابقة خطيرة، مشددا على أن أفعال إيران في مضيق هرمز تمثل انتهاكا لعدة قرارات دولية، وداعيا إيران إلى إزالة الألغام والكف عن تهديد الملاحة في هرمز وعدم فرض رسوم عبور.

وأضاف والتز أن الولايات المتحدة تدعم حرية الملاحة البحرية وتقدم لمجلس الأمن فرصة للتمسك بالمبادئ الأساسية فيما يتعلق بمضيق هرمز. من جانبه، أكد الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن مشروع القرار يحظى بدعم من الكويت وقطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يمثل أهمية بالغة ليس فقط لاستقرار منطقة الخليج ولكن للاقتصاد العالمي بأسره.

وأشار الرويعي إلى أن المشروع يدعو إيران إلى وقف جميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة، ويتناول أيضا زرع الألغام وفرض الرسوم غير القانونية في المضيق. كما أشار إلى أن المشروع يتناول المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، ويسترشد بمبدأ حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وفي رد فعل على مشروع القرار، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القرار، مؤكدا أن الوضع الراهن في مضيق هرمز ناجم عن لجوء واشنطن إلى القوة والهجوم على إيران.

وأضاف عراقجي أن عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في هرمز مرتبط بإنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات، مطالبا المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال مجلس الأمن أو تحويله إلى أداة تمنح الشرعية لإجراءات غير قانونية. من جانبه، رد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على الاتهامات الواردة في مشروع القرار، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستئناف حركة الملاحة.

وحذر إيرواني من أن تبني نص مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن سيُرسي سابقة خطيرة، عبر إضفاء شرعية على التدابير القسرية الأحادية الجانب، والأفعال غير المشروعة للولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة وستضر بالمصالح الدولية





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز إيران مجلس الأمن الحرب الحصار البحري

United States Latest News, United States Headlines