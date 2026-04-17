إيران توافق على تسليم اليورانيوم المخصب.. وترامب يتحدث عن اقتراب اتفاق نهائي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، معتبراً أن فرص التوصل إلى تسوية باتت كبيرة جداً. التفاصيل تتضمن عودة اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وساطة باكستانية، وتحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة، مع تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى نتيجة مهمة في المفاوضات.

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن موافقة إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب ، مشيراً إلى أن فرص التوصل إلى تسوية باتت كبيرة جداً وأن الطرفين يقتربان من اتفاق نهائي. ووفقاً لتصريحات ترامب، سيتم إعادة ما وصفه بـ الغبار النووي إلى الولايات المتحدة ، معتبراً هذه الخطوة جزءاً أساسياً من الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وتمثل تحولاً مهماً في الموقف ال إيران ي.

وفي سياق متصل، تحدث ترامب عن إمكانية توجهه شخصياً إلى باكستان لتوقيع الاتفاق، في ظل استمرار وساطة إسلام آباد بين الجانبين. ووصف ترامب إيران بأنها بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن تدمير الأسطول الإيراني أصبح حقيقة واقعة على الأرض. تتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية وعسكرية متعددة، حيث زار قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران والتقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في إطار جهود الوساطة المستمرة. في غضون ذلك، أبدى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى نتيجة مهمة في المفاوضات. على الصعيد الميداني، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الحصار على موانئ إيران سيستمر طالما لزم الأمر، محذراً من أن رفض إيران إبرام اتفاق قد يؤدي إلى ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية والطاقة. وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين أن الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن جنسيتها، مع التلويح باستخدام القوة ضد أي خرق. في المقابل، واصلت إيران خطواتها المضادة، حيث أبقت على إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ملوحة بتوسيع نطاق الضغط عبر تهديدات بفرض حصار على البحر الأحمر. كما حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من إغراق السفن الأمريكية في حال محاولة السيطرة على الملاحة في المضيق. في تطور آخر، أيد مجلس النواب الأمريكي الحملة العسكرية التي شنها الرئيس ترامب ضد إيران، وعرقل بفارق ضئيل قراراً قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب حتى يأذن الكونغرس بذلك. من جانبه، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع الصحفيين الظروف التي ستستأنف خلالها الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران. وأكد ترامب عدم استبعاده السفر إلى باكستان والمشاركة شخصياً في حفل توقيع اتفاقية السلام المحتملة مع إيران، مشدداً على أن الحصار المفروض على موانئ إيران محكم ومتماسك وأن طهران ترغل في إبرام اتفاق مع واشنطن. تسببت هذه الأحداث في ردود فعل إسرائيلية غاضبة، حيث انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، واصفين إياه بأنه إهانة واستسلام كامل لإيران. من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا وإيران تتعاونان بموجب اتفاقية تعاون عسكري تقني، وأن التفاصيل قيد المناقشة. ووفقاً لرويترز، قلص المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون بدلاً من ذلك إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع. وأفادت شركة TankerTrackers.com المتخصصة في تتبع شحنات النفط البحرية، بأن إيران قامت بشحن 9 ملايين برميل من النفط من مضيق عمان منذ بدء الحصار الأمريكي. اعتبرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مؤشر على خضوع مزدوج من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لتكثيف ضرباتها إذا رفضت طهران اقتراحاً أمريكياً حول التخلي عن أي برنامج للأسلحة النووية. وبالتوازي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بلقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء الطيار علي عبد اللهي في طهران. وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تعتقد بأن إيران مهتمة بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار الحالي. وكشفت العضو السابق في مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور-غرين عن أن الإنفاق العسكري الأمريكي على النزاع المستمر مع إيران بلغ نحو ملياري دولار يومياً، مما انعكس ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود. وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية أن إيران تنتصر في الحرب المعلوماتية ضد الولايات المتحدة باستخدام منشورات فكاهية على وسائل التواصل الاجتماعي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إيران تقف أمام مفترق طرق تاريخي، يتعلق بلحظة الاختيار بين جسر نحو المستقبل وهاوية من العزلة والدمار. وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا اختارت إيران خياراً خاطئاً ولم تبرم اتفاقاً مع واشنطن. امتنع المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون عن التعليق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلبه للرئيس الصيني شي جين بينغ عدم إمداد إيران بالأسلحة. من ناحيته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدور المحوري للشعب الإيراني في إدارة مرحلة وقف النار، مشيراً إلى أن صموده أجبر القوى المعادية على التراجع. وأبدى البيت الأبيض تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان منع طهران من امتلاك السلاح النووي





