إيران تطلق النار على ناقلات قرب مضيق هرمز وتعلن فرض سيطرة مشددة

في تصعيد لافت، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإطلاق زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني النار على ناقلة وسفينة قرب مضيق هرمز، مؤكدة سلامة الطواقم. تزامن الحادث مع إعلان طهران استعادة السيطرة على المضيق وفرض إجراءات مشددة، وسط رفضها جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع واشنطن بسبب ما وصفته بمواقف أمريكية متشددة ومطالب مفرطة.

شهدت المياه المحيطة ب مضيق هرمز تصعيداً لافتاً يوم السبت، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن زورقين تابعين للحرس الثوري ال إيران ي قاما بإطلاق النار على ناقلة وسفينة بالقرب من المضيق الحيوي. وقد أكدت الهيئة أن طاقمي السفينتين بخير، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي سلطنة عمان. ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع الأمن البحري والشحن تأكيدها أن سفينتين تجاريتين على الأقل قد أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز .

يأتي هذا التطور وسط إعلان طهران عن استعادة الوضع في مضيق هرمز إلى حالته السابقة وفرض سيطرة مشددة على الممر المائي الاستراتيجي. وقد تزامن ذلك مع بيانات تشير إلى أن قافلة من ناقلات النفط كانت في طريقها للعبور، مستغلة فترة وقف إطلاق النار وإعلان طهران السابق بفتح المضيق أمام حركة الملاحة. في سياق متصل، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إعادة السيطرة على مضيق هرمز، مبرراً ذلك بالرد على استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الإجراء يأتي في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد في اليوم السابق على استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق مع طهران. من جهة أخرى، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، بأن طهران غير مستعدة لجولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، معللاً ذلك بعدم تخلّي الأمريكيين عن مواقفهم المتشددة. وأضاف خطيب زاده، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أن إيران لن تقوم بتسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، نافياً بذلك تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول هذا الشأن. هذه التطورات تشير إلى تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتؤكد على استمرار التباعد في المواقف والرؤى. في تطور آخر ذي صلة، كشف مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم أن طهران لم توافق حتى الآن على الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن. وأوضح المصدر أن طهران ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل، وأن شرط إيران لمواصلة المفاوضات هو عدم وضع الولايات المتحدة لهذه المطالب المبالغ فيها. وقد اعتبر المصدر أن إيران لا ترغب في إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية وغير مجدية. وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ واشنطن بشروط طهران من خلال الوسيط الباكستاني، مؤكداً عدم الموافقة على جولة ثانية من المفاوضات. تعكس هذه التصريحات موقف إيران الحازم تجاه ما تعتبره شروطاً تعسفية، وتوضح الأسباب الكامنة وراء تعثر المساعي الدبلوماسية بين البلدين، مما يزيد من حدة التوترات ويعقد مسار الحلول الممكنة للأزمة القائمة. إن التزام طهران بمسارها الحالي، مع استمرار الحصار الأمريكي، يرسم صورة قاتمة لمستقبل العلاقات وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة





