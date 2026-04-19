إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز وتعقيد المفاوضات.. واشنطن تؤكد استمرار الحصار

إيران تعاود إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه المحدود، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي. التطورات تزيد تعقيد المفاوضات الجارية وتصعد التوتر في الممر البحري الحيوي. يأتي ذلك وسط تصريحات أميركية حول سير المفاوضات وتهديدات بعدم تمديد الهدنة، بينما يشير تقارير إلى استعدادات عسكرية أميركية محتملة.

أعادت إيران ، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت ال مفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي. وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم. وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال. وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة». وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام. دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة. وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه. وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري. وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب. في سياق متصل، شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تفاؤل حذر بشأن استقرار الوضع الإقليمي. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن استدامة هذه التطورات، خاصة مع استمرار التوترات بين طهران وواشنطن. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة من قادة الميليشيات العراقية، مما زاد من تعقيد المفاوضات بين القوى السياسية في العراق. في سياق آخر، لم يغب القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي عن المشهد الفلسطيني رغم اعتقاله منذ 24 عاماً، وظل حاضراً. وأعلن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام السفن التجارية، وليس العسكرية، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم. وقد أثار قرار إيران بإعادة إغلاق مضيق هرمز بعد فتحه بصورة محدودة جدلاً واسعاً، حيث اتهم الرئيس الأميركي طهران بمحاولة ابتزاز الولايات المتحدة. ولوّح ترمب بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار. وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة. وأفاد مجلس الأمن القومي الإيراني بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى زيارة إلى طهران. وتزامنت هذه التطورات مع استعدادات أميركية محتملة للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مما يشير إلى احتمال استئناف القتال. وأطلقت بحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان، مما أدى إلى استدعاء الهند لسفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم. واستدعى هذا التصعيد الجديد قلقاً دولياً بشأن استقرار الملاحة في المضيق الحيوي. كما يأتي هذا في وقت يستعد فيه «حزب الله» للعودة إلى القتال بالتوازي مع حملة سياسية عنيفة ضد رئيس الجمهورية جوزيف عون. تأتي هذه الأحداث في ظل مفاوضات معقدة، حيث تواجه إيران ضغوطاً أميركية متزايدة، بينما تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية. إن مستقبل المفاوضات والوضع في مضيق هرمز يبقى مرهوناً بقدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر وتضمن استقرار الملاحة الدولية





