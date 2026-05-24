إيران تنفي مزاعم ترامب بشأن عودة مضيق هرمز ووقوع اتفاق مع واشنطن، وتؤكد عدم ربط أي اتفاق بمناقشة البرنامج النووي

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق واقتراب توقيع اتفاق مع إيران، نفتها مصادر إيرانية، معتبرة مزاعم ترامب بأنها ذات طابع دعائي واستهلاك إعلامي داخلي. كما نفت إيران وجود أي تحركات في الملف النووي الإيراني، وأكدت عدم ربط أي اتفاق بمناقشة البرنامج النووي. كما أشارت إلى تباين وجهات النظر بين الطرفين في آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وملف إدارة الملاحة في مضيق هرmoz.

إيران نفت مزاعم ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق ووقوع اتفاق مع واشنطن، ووصفت مزاعم ترامب بأنها ذات طابع دعائي واستهلاك إعلامي داخلي.

كما نفت إيران وجود أي تحركات في الملف النووي الإيراني، وأكدت عدم ربط أي اتفاق بمناقشة البرنامج النووي. كما أشارت إلى تباين وجهات النظر بين الطرفين في آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وملف إدارة الملاحة في مضيق هرmoz. وفي سياق آخر، أفادت وكالة فارس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التفاوض إلى حدّ كبير بشأن اتفاق مع إيران، وأن التفاصيل النهائية قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا.

كما تحدث الرئيس الأمريكي مع قادة عرب حول التطورات الجارية مع إيران. وأعلنت الخارجية المصرية عن إجراء القاهرة اتصالات مع المملكة العربية السعودية وإيران لدعم مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن تطورات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأعلن وزير الخارجية الروسي أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم يكن مستعدا لتقديم تقييم دقيق للوضع المحيط بإيران





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران ترامب مضيق هرمز اتفاق ملف النووي حرية مرور حرية العبور تصريحات ترامب مفاوضات توافق ترامب-إيران مصر-إيران سعودية-إيران روسيا-إيران ترامب-عرب ترامب-فرنسا ترامب-أمريكا ترامب-إيران-مفاوضات ترامب-إيران-توافق ترامب-إيران-تصريحات ترامب-إيران-ملف النووي ترامب-إيران-حرية مرور ترامب-إيران-حرية العبور ترامب-إيران-ملف إدارة الملاحة ترامب-إيران-إفراج عن الأموال ترامب-إيران-تقييم دقيق

United States Latest News, United States Headlines