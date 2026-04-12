إيران ترفض حصار ترامب وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز.. وتتوعد أمريكا وإسرائيل

في تصعيد جديد، ترفض إيران أي محاولات أمريكية لفرض حصار عليها، مؤكدة سيطرتها على مضيق هرمز، وتتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى المضيق، على خلفية فشل المفاوضات النووية.

أكدت إيران أنها لن تسمح للولايات المتحدة بفرض أي حصار عليها وأنها تمتلك أوراق قوة لمواجهة أي محاولة من هذا القبيل. وصرح مسؤولون إيران يون بأن إيران ليست مكانا يمكن فيه فرض حصار من خلال المنشورات أو الخطط الوهمية. وشددت وزارة الدفاع ال إيران ية على أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بيد إيران والمنطقة إلى الأبد، مؤكدة أن العدو لم يتمكن أبدا من إسقاط النظام أو تفكيك البلاد أو السيطرة على مضيق هرمز .

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآاني، قوله إن الجبهة الموحدة للمقاومة حاضرة بقوة في جميع أنحاء المنطقة وهي بالمرصاد للعدو، مضيفا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سيغادران المنطقة دون تحقيق أي إنجازات تذكر. كما صرح قائد بحرية الجيش الإيراني بأن القوات الإيرانية ترصد جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض حصار بحري على إيران بأنها مثيرة للضحك. تأتي هذه التصريحات ردا على إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن البدء الفوري في إجراءات ما وصفه بـ "حصار بحري شامل" لجميع السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز. وقد صرح ترامب بأن هذا الإجراء يأتي بعد فشل المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي، مهددا بتدمير ما تبقى من القدرات الإيرانية. وفي بيان مطول نشره على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، كشف ترامب عن تفاصيل اجتماع استمر قرابة 20 ساعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، جمع بين ممثليه (جي دي فانس، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر) والوفد الإيراني المكون من (محمد باقر قاليباف، عباس عراقجي، وعلي باقري). وأشار ترامب إلى أنه على الرغم من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن معظم القضايا، إلا أن إصرار طهران على تحقيق طموحاتها النووية أدى إلى طريق مسدود، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. واتهم ترامب إيران بممارسة "ابتزاز عالمي" عبر زرع الألغام في المياه الدولية والمطالبة برسوم مرور غير قانونية. وبناء عليه، أصدر ترامب تعليماته بالبدء الفوري في حصار بحري تشارك فيه دول أخرى لمنع حركة السفن من وإلى المضيق، حتى يتم ضمان الأمن الكامل للممر المائي. يشير هذا التطور إلى تصعيد محتمل في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الاتهامات وتهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية أو اقتصادية. وتعتبر إيران أن هذه التهديدات غير مقبولة وأنها قادرة على الدفاع عن مصالحها الوطنية. بينما تؤكد الولايات المتحدة عزمها على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والحد من نفوذها في المنطقة. يمثل مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرا مائيا استراتيجيا حيويا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، نقطة محورية في هذا الصراع، حيث تعتمد عليه العديد من الدول في نقل النفط والغاز. أي تعطيل أو إغلاق لهذا المضيق سيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة على مستوى العالم. هذا التصعيد يعكس تحديا مستمرا للعلاقات الدولية وجهود السلام في المنطقة، ويتطلب تحركات دبلوماسية حذرة وجهودا مكثفة لتجنب مزيد من التوتر وتجنب أي صراع مسلح. الوضع الحالي يتطلب متابعة دقيقة وتدخلات دبلوماسية فعالة لتجنب أزمات إقليمية أوسع





