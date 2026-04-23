إيران تحتجز سفينتين قرب مضيق هرمز ردًا على احتجاز واشنطن لسفينة إيرانية

احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينتي حاويات قرب مضيق هرمز، وعلى متنهما حوالي 40 من طاقميهما، ردًا على احتجاز الولايات المتحدة لسفينة إيرانية. وتصاعدت التوترات في المنطقة مع ارتفاع أسعار النفط وتشديد الحصار الأمريكي على إيران.

أفادت مصادر اليوم الخميس ب احتجاز إيران لسفينتي حاويات قرب مضيق هرمز ، وعلى متنهما حوالي 40 من طاقميهما، وتم توجيههما نحو ميناء بندر عباس. يأتي هذا بعد تهديد طهران بالرد على احتجاز القوات الأمريكية لسفينة إيران ية قبل ثلاثة أيام.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينتين أمس الأربعاء، إحداهما تديرها شركة MSC، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، والأخرى مستأجرة منها. وأكد أحد أفراد طاقم السفينة المحتجزة لوكالة رويترز أن حوالي 20 مسلحًا إيرانيًا اقتحموا السفينة، وأن البحارة تحت سيطرتهم مع تقييد حركتهم، لكنهم يتلقون معاملة حسنة.

كما صرح وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود، فيليب رادولوفيتش، بأن السفينة MSC فرنشيسكا ترسو على بعد تسعة أميال بحرية من الساحل الإيراني، وأن المفاوضات جارية بين MSC وإيران، وأن البحارة بخير، مؤكدًا وجود أربعة بحارة من الجبل الأسود، بينهم القبطان، على متنها. وأكدت وزارة الخارجية الكرواتية وجود اثنين من رعاياها على متن السفينة. السفينة الأخرى، إيبامينونداس، التي ترفع علم ليبيريا، تضم طاقمًا مكونًا من 21 فردًا من الأوكرانيين والفلبينيين، وكانت متجهة إلى الهند.

وتقارير تشير إلى أن طاقمي السفينتين بخير، بينما تسعى السلطات في بلديهما للحصول على معلومات حول سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم. لم يتم الكشف عن تفاصيل الشحنة التي تحملها السفينتان، ولكن بيانات الشحن تشير إلى أنهما قريبتان من بندر عباس بعد إيقاف أنظمة التتبع. يأتي هذا في أعقاب إطلاق القوات الأمريكية النار واحتجاز سفينة الشحن توسكا التي ترفع العلم الإيراني في 19 أبريل، مما دفع طهران للتهديد بالانتقام.

وارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من تعطيل الملاحة في المضيق، حيث يمر منه حوالي 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتصل إلى 102 دولار للبرميل. ردت الولايات المتحدة بفرض حصار على عمليات الشحن المرتبطة بإيران، وأمرت حوالي 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء. واعتلت القوات الأمريكية الناقلة MT ماجستيك المحملة بالنفط الإيراني في المحيط الهندي، بالإضافة إلى ثلاث ناقلات أخرى.

وذكرت شركة تحليل البيانات فورتيكسا أنها أحصت ست ناقلات تحمل أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني تعبر المضيق وتخرج من المنطقة المحاصرة. في سياق متصل، ناشد نجل الشاه السابق، رضا بهلوي، الدول الغربية الانضمام إلى الحرب ضد إيران، وانتقد قرار الحكومة الألمانية بعدم مقابلته خلال زيارته لبرلين، متهمًا أوروبا بالتخاذل والسماح لطهران بمواصلة القمع الدموي للاحتجاجات. وشهدت برلين مظاهرات مؤيدة ومعارضة لبهلوي، وتم احتجاز شخص بعد رشقه بسائل أحمر اللون.

كما كشفت مصادر إسرائيلية عن كواليس القرار الذي أدى إلى الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذا القرار. وتكشف تدريجيًا ملامح الأضرار الواسعة التي خلفتها الضربات الأمريكية الإسرائيلية داخل إيران، مع قيود صارمة على تدفق المعلومات. وذكر تقرير لصحيفة إندبندنت أن عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له في ظل الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران مضيق هرمز سفن احتجاز الولايات المتحدة أسعار النفط الحرس الثوري توترات إقليمية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةصندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

Read more »

أبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي | صحيفة المواطن الإلكترونيةأبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي أكد بروفيسور التمريض أحمد أبو شايقة، أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

Read more »

القبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث | صحيفة المواطن الإلكترونيةالقبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث قبضَت شرطةُ محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على (7) مواطنين؛ لنقلهم في (5) مركبات يقودونها (40)

Read more »

فيديو.. انفجار 'هائل' يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغأفادت خدمات الإطفاء في جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

Read more »

لمواجهة الغزو الروسي.. أوكرانيا تناشد الغرب إمدادها بالأسلحةحثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة، بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسي، أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، وأسقط 40 قتيلًا على الأقل، مع تعرض القوات...

Read more »

مقتل 40 إرهابياً في بوركينا فاسو... وتراوري يؤكد أن هذه «مجرد بداية»قتل 40 إرهابياً في عملية عسكرية قامت بها وحدة خاصة من شرطة مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو، ضمن جهود استعادة السيطرة على نحو 40 % من مساحة البلاد.

Read more »