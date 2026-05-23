إيران تحذر واشنطن من رد ساحق في حال تجدد الحرب خلال لقاء مع قائد الجيش الباكستاني

محمد باقر قاليباف يؤكد لقائد الجيش الباكستاني أن إيران لن تتنازل عن حقوقها وسترد بقوة على أي عدوان أمريكي، وسط تقارير عن استعدادات ترامب لضربات عسكرية جديدة.

شهدت العاصمة ال إيران ية طهران اجتماعاً رفيع المستوى جمع بين رئيس مجلس الشورى ال إيران ي، محمد باقر قاليباف ، وقائد الجيش ال باكستان ي الجنرال عاصم منير، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقد ركز اللقاء على بحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة الحرب والنزاع في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القنوات الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمي. وخلال هذه المباحثات، وجه قاليباف رسائل حازمة وواضحة إلى الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها الوطنية أو حقوق أمتها تحت أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن طهران تمتلك من الإرادة والقدرة ما يمكنها من حماية سيادتها في وجه أي تهديدات محتملة.

وفي سياق تحذيراته الشديدة، أشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية قد استثمرت فترة وقف إطلاق النار في إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير ترسانتها الدفاعية بشكل مدروس ومنظم. وأوضح أن أي قرار متهور قد يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى خيار الحرب سيكون له عواقب وخيمة وغير مسبوقة على الولايات المتحدة.

ووصف الرد الإيراني المحتمل بأنه سيكون ساحقاً وأكثر مرارة من أي هجوم سابق، مؤكداً أن التكلفة التي ستدفعها واشنطن منذ اليوم الأول لأي عدوان جديد ستكون باهظة جداً، مما يجعل من خيار التصعيد العسكري مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التحولات الميدانية التي شهدتها المنطقة. تأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت حساس للغاية، حيث كشفت تقارير استخباراتية ومصادر مطلعة، ومن بينها تقرير لموقع أكسيوس، أن إدارة الرئيس ترامب كانت تدرس بجدية توجيه ضربات عسكرية جديدة ومكثفة ضد أهداف إيرانية.

وأفادت المصادر أن التخطيط لهذه الضربات وصل إلى مراحل متقدمة، لدرجة أن عدداً من أفراد الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات اضطروا لإلغاء عطلاتهم الرسمية تحسباً لإطلاق العمليات العسكرية. ورغم استمرار المسارات الدبلوماسية في الخلفية، إلا أن هذه التحركات الميدانية تعكس حالة من التناقض الصارخ في السياسة الأمريكية، حيث تسير جهود التفاوض جنباً إلى جنب مع التحضيرات للحرب، مما يزيد من حالة عدم اليقين والتوتر في المنطقة.

من جانب آخر، وعلى الصعيد الدبلوماسي الدولي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقش العراقجي العوائق التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس في المحادثات الجارية. وأشار الوزير الإيراني إلى أن المواقف المتناقضة التي تتبناها واشنطن، والمطالب المفرطة التي تفرضها كشروط للتفاوض، هي السبب الرئيسي في تعطيل مسار الحوار الذي يتم برعاية باكستانية.

وأكد عراقجي أن الرغبة في الوصول إلى تسوية سلمية تتطلب مرونة من الجانب الأمريكي بدلاً من التلويح بالقوة العسكرية، محذراً من أن الاستمرار في هذا النهج التصادمي قد يؤدي إلى انهيار كافة الجهود الدبلوماسية المبذولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهو ما سيعود بالضرر على الأمن والسلم الدوليين بشكل عام





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة باكستان محمد باقر قاليباف التوترات العسكرية

United States Latest News, United States Headlines