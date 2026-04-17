إيراولا يؤكد عدم معرفته بوجهته المستقبلية بعد الرحيل عن بورنموث

مدرب بورنموث، أندوني إيراولا، يؤكد أنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة بعد إعلانه عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم، معرباً عن رغبته في إنهاء فترته الحالية بأفضل شكل ممكن.

لم يكشف أندوني إيراولا ، مدرب بورنموث ، عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز. صرح المدرب الإسباني، البالغ من العمر 43 عاماً، بأنه لا يملك أي فكرة عن خططه المستقبلية، ولا يشعر بعجلة لتحديدها. جاء هذا التصريح قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد نيوكاسل يونايتد. لقد حقق إيراولا نجاحاً ملحوظاً مع بورنموث خلال فترة ولايته، حيث قاد الفريق إلى أفضل مركز له في تاريخ الدوري الممتاز الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

وقد أشار المدرب إلى أن النادي أبدى رغبته في استمراره وقدم له عرضاً رسمياً لتمديد عقده في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، فقد عبر عن شعوره بأن الوقت مناسب للرحيل، على الرغم من حماسه الكبير لإنهاء الموسم الحالي بقوة، لا سيما وأن الفريق لم يتعرض للهزيمة في 12 مباراة متتالية في الدوري ويقترب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يحتل حالياً المركز الحادي عشر بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس. وعلى الرغم من صعوبة إبلاغ طاقمه المعاون بهذا القرار، خاصة وأنهم عملوا معاً لثلاث سنوات مع وجود تقدير متبادل، أكد إيراولا على رغبته في إنهاء فترة عمله بأفضل صورة ممكنة. وأشارت تقارير شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن ماركو روزه، مدرب لايبزيغ، هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة إيراولا في تدريب بورنموث. يذكر أن بورنموث يتمتع حالياً بفترة من التألق، حيث فاز مؤخراً على آرسنال المتصدر خارج أرضه، مما يعكس الروح القتالية والفنية التي بثها إيراولا في الفريق. يواصل الفريق سعيه لإنهاء الموسم بأداء قوي، مع عدم وجود ضغوط كبيرة بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز، ولكن مع تطلع نحو تحقيق إنجاز أكبر بالمشاركة في المنافسات الأوروبية





