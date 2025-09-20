إيران تواجه شبح العقوبات.. وصفقات أسلحة أميركية لإسرائيل

تتجه إيران نحو مواجهة محتملة لفرض عقوبات دولية جديدة، في ظل رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى إلغاء العقوبات. في المقابل، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل من خلال صفقات أسلحة كبيرة. وتشمل هذه التطورات تعقيدات حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى أحداث أمنية أخرى.

أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية ال إيران ي، أن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر منطقي وبديهي في حال تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن التي تم إنهاؤها بحلول نهاية سبتمبر 2025. جاء هذا التصريح تعقيبًا على رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى إلغاء العقوبات على إيران . وقد صوّتت 9 دول ضد القرار، مما يشير إلى المضي قدمًا في تفعيل آلية “سناب باك” التي تعيد فرض العقوبات تلقائيًا على طهران.

وتجدر الإشارة إلى أن انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي لعام 2015، في أكتوبر 2025، قد يشهد محاولات روسية لمنح إيران فترة سماح. في سياق متصل، رفضت إيران تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. كما سحبت إيران مشروع قرار كانت قد طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحظر الهجمات على المنشآت النووية. وبالتوازي مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة الهولندية أحبطت محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي وإضرام النار بها. في سياق آخر، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. وتشمل الصفقة المقترحة شراء طائرات هليكوبتر أباتشي ومركبات هجومية لقوات المشاة. وتأتي هذه المبيعات في إطار التمويل العسكري الأجنبي المقدم من الولايات المتحدة، والذي يشمل مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل.\يبدو أن المشهد السياسي يشهد تصاعدًا في التوتر، حيث تتجه إيران نحو مواجهة فرض عقوبات دولية جديدة، في حين تتجه الولايات المتحدة نحو تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل. رفض مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الذي يهدف إلى إلغاء العقوبات على إيران يعزز من احتمالية عودة العقوبات. ويهدد هذا التطور بتعليق التفاهمات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعكس تعقيد الوضع. من ناحية أخرى، يبرز هذا التطور حالة من عدم الثقة بين الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأحداث إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك من خلال صفقات الأسلحة المقترحة. ويشكل هذا التعزيز العسكري جزءًا من الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. وتنظر إدارة ترمب في الحصول على موافقة الكونغرس على صفقة أسلحة كبيرة، مما يعكس التزامًا أمريكيًا قويًا بأمن إسرائيل. كما يعكس سحب إيران لمشروع قرارها الذي يهدف إلى حماية المنشآت النووية، تغيّرًا في استراتيجيتها الدبلوماسية. وتأتي هذه الخطوات في سياق إقليمي يواجه فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة.\في ضوء هذه التطورات، تبرز عدة نقاط مهمة. أولاً، يعكس رفض مجلس الأمن لقرار إلغاء العقوبات على إيران، تباينًا في المواقف بين الدول الكبرى. ثانياً، يشير تعليق إيران المحتمل للتفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تصاعد التوتر بشأن برنامجها النووي. ثالثاً، يعزز الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال صفقات الأسلحة، التحالف الاستراتيجي بين البلدين. رابعاً، يعكس محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي، تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل في الخارج. خامساً، يبرز سحب إيران لمشروعها في الوكالة، مدى تعقيد القضايا الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي. الخلاصة، يظهر أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التحديات السياسية والأمنية، تتطلب حلاً دبلوماسيًا شاملًا ومشاركة جميع الأطراف المعنية. وتستمر التوترات في التصاعد، مع استمرار الجدل حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الدولية. كما يمثل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل عاملًا رئيسيًا في استقرار المنطقة





aawsat_News / 🏆 16. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

إيران العقوبات مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إسرائيل صفقات أسلحة الولايات المتحدة

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين