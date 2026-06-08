إيران تشن هجوماً صاروخياً على إسرائيل وتتصاعد التوترات الإقليمية

أطلقت إيران عملية صاروخية واسعة against إسرائيل رداً على الضربات الإسرائيلية في لبنان، مما أدى إلى إغلاق مدارس إسرائيلية وتعليق الرحلات الجوية في عدة دول. الولايات المتحدة تحث على التهدئة وتستعد للتدخل الدبلوماسي.

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، شنت إيران مساء اليوم الأحد 7 يونيو 2026 هجوماً صاروخياً باتجاه الأراضي ال إسرائيل ية، وذلك في رد مباشر على الغارة ال إسرائيل ية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت привести مقتل شخصاً وإصابة آخرين.

وأعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم comes في إطار حق الدفاع عن النفس بعد أن "تخطت إسرائيل كل الخطوط الحمراء" بمهاجمة civilian مناطق في لبنان. وقال علي عبد الله علي آبادي، قائد مقر خاتم الأنبياء - الغرفة المركزية للعمليات العسكرية في إيران - إنه يجب على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية فوراً، محذراً من أن أي توسيع للضربات أو رد عسكري إسرائيلي على الإجراء الإيراني سيواجه "ضربات أكثر سحقاً وتدميراً".

وقد أفادت تقارير إسرائيلية باعتراض أنظمة الدفاع الجوي لكافة الصواريخ التي أطلقت من إيران على دفعات، مع رصد إطلاق دفعة ثالثة. وفي أعقاب الهجمات، أعلنت السلطات الإيستائيلية إغلاق جميع المدارس يوم الاثنين 8 يونيو كإجراء وقائي، بينما أعلن العراق إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران لمدة 72 ساعة، وأعلن الطيران المدني السوري إغلاق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتاً لمدة twelve ساعات. كما أغلقت إيران مجالها الجوي جزئياً في المناطق الغربية من البلاد.

وسُمع دوي انفجارات في مدن إيرانية عدة من بينها طهران وتبريز وأصفهان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد. من جانبه، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق novo، معرباً عن عدم رضاه بالضربة الإسرائيلية على بيروت، ومؤكداً أن الوقت حان لوقف التصعيد بعد تبادل الضربات بين الجانبين. وأعلن ترمب أنه WILL يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية





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