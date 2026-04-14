إيران والولايات المتحدة تقتربان من جولة مفاوضات مباشرة جديدة قبل انتهاء وقف إطلاق النار

تستعد إيران والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة القائمة، وذلك قبل انتهاء وقف إطلاق النار في وقت لاحق من الشهر الجاري. تشمل القضايا الرئيسية المطروحة في هذه المفاوضات المسألة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم والأموال المجمدة. تلعب دول مثل باكستان ومصر وتركيا دورًا في جهود الوساطة الجارية.

تخطط إيران و الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من ال مفاوضات المباشرة قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على التطورات. وأفادت المصادر بأن المناقشات جارية بشأن عقد هذه الجولة، في حين أكد دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة أن طهران وواشنطن قد اتفقتا بالفعل على هذه الخطوة. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الجولة ستشهد مشاركة الوفود بنفس المستوى الذي شهدته الجولات السابقة. أشارت المصادر إلى أن جنيف تعتبر خيارًا محتملاً لاستضافة هذه المحادثات، على الرغم من عدم تحديد المكان والزمان النهائيين بعد. من المتوقع أن تعقد المحادثات يوم الخميس القادم.

تشارك دول مثل باكستان ومصر وتركيا في جهود الوساطة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وستواصل هذه الدول محادثاتها مع الطرفين في الأيام المقبلة بهدف سد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الأزمة. أكد مصدر إقليمي ومسؤول أمريكي أن جميع الأطراف تؤمن بإمكانية تحقيق تقدم، وأن الوسطاء يأملون في أن يؤدي تضييق الفجوات إلى تمكين جولة أخرى من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في الحادي والعشرين من أبريل. يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الحصار، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المحادثات في باكستان، يشكل جزءًا من استراتيجية التفاوض الشاملة. وصرح مسؤول إقليمي بأن الباب لم يغلق بعد، وأن المفاوضات مستمرة، وأن الأجواء لا تزال مفتوحة للتوصل إلى حلول.

أوضح مسؤول أمريكي أن التوصل إلى اتفاق يعتمد على مرونة إيران وإدراكها بأن الاقتراح المقدم هو أفضل ما يمكنها الحصول عليه. تركزت الفجوات الرئيسية خلال المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة في باكستان على القضية النووية. كان من بين هذه الفجوات مطالبة الولايات المتحدة لإيران بتجميد تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كما يتعلق الخلاف بمقدار الأموال المجمدة التي تطلب إيران الإفراج عنها مقابل التنازلات النووية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستشهد تركيزًا على هذه القضايا الرئيسية، مع سعي الأطراف إلى إيجاد حلول وسط قابلة للتطبيق. يتوقع المراقبون أن تلعب جهود الوساطة المستمرة دورًا حاسمًا في تسهيل التقدم نحو اتفاق شامل.





