أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستبذل جهودًا لتأمين مرور السفن اليابانية في مضيق هرمز بسلاسة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تفرض قيودًا تعيق التجارة الإيرانية. وفي سياق متصل، تزايدت التوترات في المنطقة مع تحذيرات إسرائيلية لسكان جنوب لبنان وتصريحات روسية حول محاولات جر الدول العربية إلى confrontación مع إيران.

في庄严声明中，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬强调，伊朗始终视外交为解决危机的有效途径，但同时指责美国通过背弃承诺来阻碍外交进程。在与日本首相石破茂的电话交谈中，佩泽希齐扬表示伊朗将努力确保日本船只在霍尔木兹海峡的通行更加顺畅、无障碍。他还指出，尽管伊朗坚持通过对话解决问题，但美国等方的出尔反尔以及以色列在区域内的破坏稳定行动，给外交努力带来了挑战。他特别提到黎巴嫩停火屡遭违反、平民持续流离失所以及美国对以色列的双重支持，均令人深感忧虑。佩泽希齐扬重申伊朗完全准备协助海上航行，但强调问题的根源在于美国对伊朗航运和贸易施加的诸多限制。他承诺将采取一切措施，维护霍尔木兹海峡这一战略水道的安全与稳定。与此同时，日本首相石破茂在通话中要求伊朗确保海峡的航行自由与安全，并强调通过对话缓和局势的极端重要性，希望德黑兰展现出最大灵活性，以便与华盛顿达成最终协议。此外，俄罗斯外交部透露，已就建立海湾地区集体安全机制的概念提案完成最后准备，并准备提交相关方讨论。埃及外长与巴基斯坦外长也举行了会谈，重点审视当前地区局势及维护安全稳定的努力。英国以批评以色列为由，禁止两名美国左翼评论员入境。以色列国防军向黎巴嫩南部居民发布紧急疏散令，要求黎巴嫩扎赫拉尼河南岸民众向北撤离。俄副外长表示，美国与以色列正试图将阿拉伯国家拖入与伊朗的军事对抗，并破坏阿拉伯-伊朗关系正常化进程。以色列国防军随后宣布缩减在黎巴嫩南部的兵力，第146预备役旅完成任务后，将由第91旅接管西段防区。俄方重申对中东局势升级蔓延至黎巴嫩深表关切。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩指出，与以色列谈判比战争更为稳妥，并强调黎巴嫩仍深谙战争带来的毁灭性后果。伊朗外长阿巴斯·阿拉奇明确表示，伊美之间的停火涵盖所有战线，包括黎巴嫩，不存在模糊空间。以色列国防部长以色列·卡茨声称，贝鲁特南郊的规则等同于以色列北部的定居点规则，暗示若以色列北部不平静，贝鲁特也不会安宁。伊朗议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫警告，任何选择都有代价，最终必须付出相应代价。以色列教育部长约亚夫·卡什，作为总理内塔尼亚胡的亲密盟友，坦言以色列尚未击败加沙、真主党或伊朗，并誓言即使没有美国支持，也将继续当前战争回合。伊朗外交部助理部长卡齐姆·加里巴阿迪强调，与伊朗规定的系统与措施合作，符合商船利益。美国 Axios 网站援引消息称，美国最新推动黎巴嫩停火的尝试遭遇失败，而以色列则扩大地面入侵，并等待华盛顿授权攻击贝鲁特的真主党目标。伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊谴责欧盟声明，批评其虚伪与双重标准。美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗确实希望达成交易，并认为这将有益于美国及其盟友.

في庄严声明中，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬强调，伊朗始终视外交为解决危机的有效途径，但同时指责美国通过背弃承诺来阻碍外交进程。在与日本首相石破茂的电话交谈中，佩泽希齐扬表示伊朗将努力确保日本船只在霍尔木兹海峡的通行更加顺畅、无障碍。他还指出，尽管伊朗坚持通过对话解决问题，但美国等方的出尔反尔以及以色列在区域内的破坏稳定行动，给外交努力带来了挑战。他特别提到黎巴嫩停火屡遭违反、平民持续流离失所以及美国对以色列的双重支持，均令人深感忧虑。佩泽希齐扬重申伊朗完全准备协助海上航行，但强调问题的根源在于美国对伊朗航运和贸易施加的诸多限制。他承诺将采取一切措施，维护霍尔木兹海峡这一战略水道的安全与稳定。与此同时，日本首相石破茂在通话中要求伊朗确保海峡的航行自由与安全，并强调通过对话缓和局势的极端重要性，希望德黑兰展现出最大灵活性，以便与华盛顿达成最终协议。此外，俄罗斯外交部透露，已就建立海湾地区集体安全机制的概念提案完成最后准备，并准备提交相关方讨论。埃及外长与巴基斯坦外长也举行了会谈，重点审视当前地区局势及维护安全稳定的努力。英国以批评以色列为由，禁止两名美国左翼评论员入境。以色列国防军向黎巴嫩南部居民发布紧急疏散令，要求黎巴嫩扎赫拉尼河南岸民众向北撤离。俄副外长表示，美国与以色列正试图将阿拉伯国家拖入与伊朗的军事对抗，并破坏阿拉伯-伊朗关系正常化进程。以色列国防军随后宣布缩减在黎巴嫩南部的兵力，第146预备役旅完成任务后，将由第91旅接管西段防区。俄方重申对中东局势升级蔓延至黎巴嫩深表关切。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩指出，与以色列谈判比战争更为稳妥，并强调黎巴嫩仍深谙战争带来的毁灭性后果。伊朗外长阿巴斯·阿拉奇明确表示，伊美之间的停火涵盖所有战线，包括黎巴嫩，不存在模糊空间。以色列国防部长以色列·卡茨声称，贝鲁特南郊的规则等同于以色列北部的定居点规则，暗示若以色列北部不平静，贝鲁特也不会安宁。伊朗议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫警告，任何选择都有代价，最终必须付出相应代价。以色列教育部长约亚夫·卡什，作为总理内塔尼亚胡的亲密盟友，坦言以色列尚未击败加沙、真主党或伊朗，并誓言即使没有美国支持，也将继续当前战争回合。伊朗外交部助理部长卡齐姆·加里巴阿迪强调，与伊朗规定的系统与措施合作，符合商船利益。美国 Axios 网站援引消息称，美国最新推动黎巴嫩停火的尝试遭遇失败，而以色列则扩大地面入侵，并等待华盛顿授权攻击贝鲁特的真主党目标。伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊谴责欧盟声明，批评其虚伪与双重标准。美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗确实希望达成交易，并认为这将有益于美国及其盟友





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