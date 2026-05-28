إيران ترد على هجوم أمريكي بإطلاق صاعقة على قاعدة جوية في شرق بندر عباس

أعلنت الحرس الثوري عن هجوم مضاد على قاعدة جوية أمريكية بعد الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على موقع قرب مطار بندر عباس، فيما اعترض الجيش الكويتي طائرات مسيرة صاروخية دون تحديد مصدرها، مما يزيد التوترات في الشرق الأوسط.

في صباح الخميس، أعلن الحرس الثوري ال إيران ي عن شن هجوم مضاد على قاعدة جوية أمريكية يزعم أنها كانت القاعدة التي أطلقت الضربات الأمريكية على أهداف داخل الأراضي ال إيران ية.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري، حيث أفاد بأن الهجوم تم في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة صباحاً، بعد أن استهدف الجيش الأمريكي موقعاً عسكرياً في ضواحي مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، وهو ما وصفته إيران بالعدوان. لم يتم الكشف عن اسم القاعدة الجوية المستهدفة، لكن التقارير تشير إلى أنها تقع ضمن أحد القواعد الأمريكية المنتشرة في دول الشرق الأوسط.

يأتي هذا التصعيد في إطار تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بعد سلسلة من الضربات المتبادلة التي أظهرت تزايد الخلافات حول برنامج الصواريخ النووية الإيراني وتدخلاته في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الكويتي عن اعتراضه لسلسلة من الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة إلى أجوائه، لكنه لم يحدد هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه الهجمات.

وقد سُمع دوي ثلاثة انفجارات في شرق مدينة بندر عباس، المدينة الساحلية الإستراتيجية التي تحتضن قاعدة بحرية مهمة على مقربة من مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط العالمي. وأكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قامت بسحب أربع طائرات مسيرة إيرانية من المجال الجوي، بينما تم قصف محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس، وأشار إلى أن الهجوم كان على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة قبل أن يتم إيقافها.

هذا التصعيد العسكري يضيف بعداً جديداً للصراع المستمر بين الجانبين، ويثير مخاوف المجتمع الدولي من احتمال استمرار التصعيد وتفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدة قواعد جوية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، تُستخدم لدعم عملياتها العسكرية واللوجستية في المنطقة. وقد أعربت الإدارة الأمريكية عن استنكارها للعدوان الإيراني، مؤكدة أن أي هجوم على قواتها أو مرافقها سيقابل برد عسكري حاسم.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن ما قامت به الولايات المتحدة يعد انتهاكاً للسيادة الإيرانية، وأن الرد العسكري جاء كرد فعل مشروع على الاعتداءات المستمرة. في ظل هذا التبادل المتصاعد للتهديدات والهجمات، تبقى الأوضاع في المنطقة هشة، وتستدعي جهوداً دولية لتثبيط أي تصعيد قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق





