كشف مسؤول إيراني عن قيمة الرسوم المفروضة على السفن العابرة لمضيق هرمز التي تصل إلى 2 مليون دولار للراكب الواحد، مع إشارة إلى إمكانية الدفع بطرق بديلة مثل العملات المشفرة. التصريح يأتي في أعقاب حرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وفرض حصار على الموانئ الإيرانية، مما دفع طهران إلى التهديد بمنع المرور دون تنسيق منها.

أعلن عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان ال إيران ي محسن زنغنه أن بلاده تفرض رسوما على السفن العابرة ل مضيق هرمز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليون دولار للسفينة الواحدة، مع إمكانية الدفع نقدا أو عبر العملات المشفرة أو عن طريق توريد سلع يُخصم ثمنها من الرسم.

وتشير تقديرات وكالة فارس شبه الرسمية إلى أن إيران قد تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 7.5 مليارات دولار كحد أقصى من هذه الرسوم. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد tensions عسكرية واقتصادية في المنطقة، حيث اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أسفرت عن آلاف القتلى وضربات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية.

وبعد هدنة مؤقتة وساطة باكستانية في 8 Abril/نيسان، عاودت الاشتباكات في 11 من نفس الشهر، مما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك المطلة على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو ثلث إمدادات النفط العالمية. ردت إيران على الحصار بتهديد بقطع حركة الملاحة في المضيق إلا عبر تنسيق معها، مما زاد من مخاطر تصعيد قد يؤثر على أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وتظهر الأحداث الأخيرة كيف أن الرسم الجمركي Schiff不是关键而是 geopolitical weapon 工具体现، حيث turned المضيق إلى ساحة صراع بين إرادتي الإيرانية الأمريكية. ويبقى مصير الهدنة واتفاق نهائي غير مؤكد في ظل تعثر المفاوضات وتبادل التهديدات





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