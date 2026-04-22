إيران تحذر من رد حاسم على أي اعتداء وتتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

تحذيرات إيرانية من رد حاسم على أي اعتداء، وتصريحات حول انقسامات داخلية، ومهلة أمريكية لإيران، وتصعيد في التوتر البحري، ومواقف دولية متضاربة.

أكد قائد القوات البرية للجيش ال إيران ي العميد علي جهان شاهي بان، أن رد طهران سيكون حاسما على أي اعتداء بما يجعل العدو نادما على فعلته.

وأضاف أن الروح القتالية العالية والدعم الشعبي الملحمي من كافة أطياف الشعب الإيراني للقوات المسلحة يضمنان أن أي اعتداء على الحدود البرية للبلاد سيقابل برد حاسم يجعله يندم على فعلته. وطمأن الشعب الإيراني بأن حدود البلاد تنعم بالأمن والاستقرار بفضل انتشار القوات المسلحة ورصد وتحليل تحركات الأعداء لحظة بلحظة. وأكد أن يقظة فدائيي الشعب المرابطين على الحدود ستضمن التصدي بحزم لأي تهديد يستهدف الشعب الإيراني.

في سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع 'أكسيوس' أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران مهلة تتراوح بين 3 و5 أيام لتوحيد صفوفها خلف عرض متماسك، مع إمكانية تمديد الهدنة لأيام إضافية، لكن هذا التمديد لن يكون مفتوحا. ويرى مفاوضو ترامب أن اتفاقا لإنهاء الحرب ومعالجة البرنامج النووي لا يزال ممكنا، لكنهم يخشون عدم وجود شخص مخول في طهران بقول 'نعم'.

وتشير التقارير إلى وجود انقسام حاد داخل إيران بين المفاوضين والجيش، حيث لا يتمكن أي من الجانبين من الوصول إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وقد ظهرت هذه الانقسامات بعد الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد، عندما رفض الحرس الثوري الكثير مما ناقشه المفاوضون، وتفاقمت بعد إعلان وزير الخارجية إعادة فتح مضيق هرمز ورفض الحرس الثوري التنفيذ. ولم تقدم إيران أي رد جوهري على الاقتراح الأمريكي ورفضت الالتزام بجولة ثانية من المحادثات، مما دفع البيت الأبيض إلى تجميد الدبلوماسية.

من جهته، ألمح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرواني، إلى إمكانية استئناف المفاوضات في إسلام آباد بشروط، مؤكدا أن الحصار البحري الأمريكي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار ويتوجب عليه إنهاؤه. وتأتي هذه التصريحات في ظل جمود المسار التفاوضي وتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية العمليات البحرية الأمريكية في الخليج والمحيط الهندي. كما أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية قامت بتجميع قائمة سوداء لدول الناتو التي رفضت دعمها في الحرب مع إيران، وتسعى لمعاقبتها.

وشدد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على ضعف التنسيق والتنظيم في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. وتكشف التقارير عن تدمير فريق عملياتي لجماعة 'جيش العدل' بعد دخوله من الحدود الباكستانية، وعن عواقب سلبية للأزمة على المستوى العالمي، وتصعيد العمليات البحرية الأمريكية لتشمل مناطق تتجاوز الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الذهب، وتمديد الهدنة لأسبوعين بالتوازي مع فشل إقناع إيران بحضور مفاوضات إسلام آباد، والتفاف ناقلات نفط إيرانية حول الحصار البحري الأمريكي





