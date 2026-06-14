إيران تواصل مراجعة تفاصيل الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة وسط تحركات دبلوماسية إقليمية

تستعرض الوكالة الإ irانية مراجعاتها الفنية والقانونية للاتفاق مع واشنطن، وتستضيف وساطة قطر وتوقعات باكستان والولايات المتحدة، في ظل تصعيد إقليمي وإغلاق مضيق هرمز.

أعلنت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران ، أن طهران لا تزال تجري مراجعاتها الفنية والسياسية والقانونية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدّة أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وفقًا لمصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، لم تسفر المفاوضات حتى الآن عن نتيجة نهائية بخصوص مذكرة التفاهم المقترحة، ولا يزال طاقم الخبراء يراجع النصوص بدقة من جوانب التقنية، والشرعية الدولية، والاعتبارات السياسية الداخلية. وتؤكد المصادر أن عملية التقييم لا تزال جارية، وأن أي خطوة مستقبلية ستُتخذ في إطار "حماية المصالح الوطنية" و"الحفاظ على الخطوط الحمراء" وتوفير "الضمانات اللازمة" لضمان عدم انتهاك سيادة الدولة أو مصالحها الاستراتيجية.

في سياق متصل، قام وفد قطري بدور الوسيط في هذه المبادرة، حيث زار طهران واجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى لمناقشة المسار الدبلوماسي الجاري مع واشنطن. وأشار الوفد إلى أن الجهود القطرية تسعى إلى تخفيف التوترات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين، مع التركيز على آليات تحقق الفصل بين القضايا الأمنية والاقتصادية، وضمان أن أي اتفاقية مستقبلية لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للمنطقة.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة "إكس" الأمريكية أن العملية الدبلوماسية قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، مؤكداً أن "الطريق إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران أقرب الآن من أي وقت مضى"، وتوقع أن يُستكمل التفاوض خلال 24 ساعة من لحظة صدور التصريح. عقب ذلك، تفاعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" ليعلن أن الاتفاق سيُوقع يوم الأحد، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح أمام جميع السفن بمجرد توقيع المذكرة، ما سيعيد تدفق البضائع النفطية إلى الأسواق العالمية ويخفّف الضغوط التي فرضتها العقوبات الأمريكية منذ بداية أبريل/نيسان.

من جانب آخر، يستمر المشهد المتقلب بين طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، حيث تخوض الحكومتان مفاوضات مستمرة لإنهاء الصراع الذي اندلع في 28 فبراير/شباط الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. منذ 13 أبريل/نيسان، فرضت واشنطن حصارًا قوياً على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموانئ في مضيق هرمز الإستراتيجي، ما أدى إلى تجمّع السفن في المنطقة وتزايد المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات الطاقة.

ردت إيران بحظر مرور السفن عبر المضيق إلا بعد تنسيق صارم معها، وتحدثت عن مخاوفها من انهيار الهدنة واستئناف الأعمال العسكرية، وهو ما كان قد أسهم في ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي وخلق موجة تضخم وضغط اقتصادي واسع النطاق. في خضم هذه الديناميكيات، لا يزال الوضع في جنوب لبنان يحمل علامات تصعيد إسرائيلي مستمر، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات بضرورة إخلاء 29 بلدة وقرية في المنطقة، ما يضيف طبقة أخرى من التوترات الإقليمية التي قد تتقاطع مع مسار المفاوضات المتعطّلة.

يبقى المستقبل غير واضح، لكن جميع الأطراف تبدو عازمة على إيجاد حل يضمن استقرار المنطقة ويعيد تدفق التجارة الحرّة عبر الممرات الحيوية.





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