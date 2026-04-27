إيران: دول المنطقة ومشتري النفط يطالبون واشنطن بتهيئة الظروف لإعادة فتح مضيق هرمز

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية بأن دول المنطقة ومشتري النفط يضغطون على الولايات المتحدة لقبول شروط إيران في المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، مع التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم والمطالبة بتعويضات عن الأضرار.

صرح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ال إيران ي، بأن دول المنطقة الرئيسية ومشتري النفط على مستوى العالم يمارسون ضغوطًا متزايدة على الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبين إياها بتهيئة الظروف الملائمة لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

جاء هذا التصريح في سياق تعليقه على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا'. وأكد رضائي أن العقلانية تقتضي من الولايات المتحدة قبول الشروط التي وضعتها إيران للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة. وأضاف أن هذه الشروط ليست تعسفية بل هي ضرورية لحماية المصالح الإيرانية وضمان الاستقرار الإقليمي. وأوضح المتحدث أن طهران قد حددت قائمة من الشروط المسبقة التي تتضمن عشرة بنود رئيسية، تعتبرها أساسية لأي اتفاق مستقبلي.

من بين هذه الشروط، يبرز حق إيران غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وهو حق تؤكد إيران أنه منصوص عليه في المعاهدات الدولية. كما تشمل الشروط المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها إيران نتيجة للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها ومصالحها.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب إيران باعتراف أمريكي صريح بسيادتها على مضيق هرمز، واعتباره ممرًا مائيًا دوليًا يجب أن يتم استخدامه بحرية وأمان من قبل جميع الدول، مع احترام حقوق إيران في هذا المضيق الاستراتيجي. وأشار رضائي إلى أن البرلمان الإيراني يعمل حاليًا على صياغة التشريعات اللازمة لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن البروتوكول المتعلق بالمضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل اندلاع التوترات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الرسوم ستكون عادلة ومتناسبة مع الأهمية الاستراتيجية للمضيق، وستساهم في تعزيز الأمن البحري في المنطقة. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وتوقف المفاوضات بين الطرفين. فقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية ضد إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى تعثر مسار المفاوضات وإثارة المخاوف من انهيار الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في 8 أبريل.

وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، وذلك 'إلى حين تقديم طهران مقترحها' بشأن المفاوضات، دون تحديد إطار زمني واضح. ردًا على الحصار البحري الأمريكي الذي فرضته على الموانئ الإيرانية، اتخذت طهران إجراءً مضادًا بإغلاق مضيق هرمز في 2 مارس، وهو الممر المائي الذي يمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية. وقد أدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وزيادة مستويات التضخم في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد إيران أن إغلاق المضيق هو إجراء دفاعي يهدف إلى حماية مصالحها الوطنية، وأنها مستعدة لإعادة فتحه بمجرد أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة نحو تخفيف الضغوط عليها وتقديم تنازلات في المفاوضات. وتشدد طهران على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في الحوار والاحترام المتبادل، وأن أي محاولة لفرض حلول من طرف واحد ستؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة المخاطر في المنطقة





إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز المفاوضات النفط

