إيران تفرض سيطرة مشددة على مضيق هرمز وتتهم أمريكا بعدم الوفاء بالعهود

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إعادة فرض سيطرة مشددة على مضيق هرمز الاستراتيجي، متهمًا الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها، ومشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على استمرار الحصار البحري الأمريكي.

أعلن مقر خاتم الأنبياء ال إيران ي، الذراع العسكرية الرئيسية في البلاد، عن إعادة فرض سيطرة مشددة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بعدم وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الحرس الثوري ال إيران ي، الذي أوضح أن الجمهورية الإسلامية، وبعد مفاوضات جرت بحسن نية، وافقت على منح مرور محدود لناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق.

إلا أن الحرس الثوري اتهم الولايات المتحدة بمواصلة ممارساتها المعهودة في التنصل من الوعود، ووصف إجراءاتها بأنها قرصنة بحرية تندرج تحت ما تسميه واشنطن بالحصار. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات الأمريكية أدت إلى العودة إلى الوضع السابق للسيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق الاستراتيجي أصبح الآن تحت إدارة ورقابة مشددة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف الحرس الثوري أن الوضع في مضيق هرمز سيظل على هذه الحال من السيطرة المشددة، ولن يعود إلى طبيعته السابقة، طالما لم تتخل الولايات المتحدة عن فرض قيود على حرية مرور السفن المتجهة إلى إيران أو القادمة منها. هذه الخطوة تثير قلقاً بالغاً نظراً للأهمية الحيوية لمضيق هرمز كشريان رئيسي لحركة النفط العالمية، وتضع المنطقة على حافة تصعيد محتمل. وقد جاءت هذه التطورات في سياق تصريحات متضاربة صدرت عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. ففي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز مفتوح بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعكس نبرة تصالحية. وعلى النقيض من ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في مناسبات سابقة أن بلاده ستنهي الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية فور التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشدداً على أن الحصار سينتهي بمجرد توقيع الاتفاقية. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تواجه تصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي بشأن مضيق هرمز، معتبرة أن هذا التناقض المستمر يشير إلى أن واشنطن تناور بتعهداتها. من جهته، أكد قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني، في رده على التصريحات الأمريكية الأخيرة، أن استمرار الحصار البحري على إيران هو مجرد كلام لا يمت للواقع الميداني بصلة. هذه التصريحات المتناقضة تزيد من حالة عدم اليقين وتصعد من التوترات في منطقة الخليج، حيث يتداخل الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية بشكل معقد. إن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة على الأسواق العالمية للطاقة، وقد يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط، فضلاً عن تداعيات جيوسياسية واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط





