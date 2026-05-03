إيران تعرض اتفاقاً بشأن مضيق هرمز... وترمب يهدد باستئناف الهجمات العسكرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة قد تستأنف هجماتها على إيران، في حين عرضت طهران مقترحاً يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الاقتصادي، مع تأجيل مفاوضات البرنامج النووي. وأكد ترمب أن المقترح غير مقبول، مشدداً على أن إيران لم تدفع الثمن الكافي بعد. من جانبه، أكد مسؤول إيراني أن المقترح يهدف إلى تخفيف التوتر، معتبراً أن فتح المضيق وإنهاء الحصار سيسهم في استقرار الأسواق العالمية. كما أكد ترمب أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران. وفي الوقت نفسه، أعربت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من التصعيد، داعية الطرفين إلى الحذر والابتعاد عن أي تصعيد عسكري. من جهتها، أكدت إيران أنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لأي هجوم، مشددة على التزامها بمبدأ عدم الانتشار النووي. وفي الختام، يبدو أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مع استمرار التصعيد بين الطرفين، لكن بعض المراقبين يرون أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، خلال تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة قد تستأنف هجماتها العسكرية على إيران ، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تدرس المقترح الأخير الذي قدمته طهران، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على إيران ، مع تأجيل مفاوضات البرنامج النووي ال إيران ي إلى وقت لاحق.

وأضاف ترمب أنه لا يتوقع أن يكون المقترح مقبولاً، مؤكداً أن إيران لم تدفع الثمن الكافي حتى الآن، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران منذ سنوات. من جانبه، أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن المقترح الإيراني يهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة، معتبراً أن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الاقتصادي سيسهم في استقرار الأسواق العالمية، خاصة في مجال الطاقة.

وقال المسؤول إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015، لكنها تطلب من الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات قبل العودة إلى المفاوضات. وفي السياق نفسه، أكد ترمب مرة أخرى أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن واشنطن ستواصل فرض ضغوط اقتصادية وعسكرية على طهران حتى تتخلى عن طموحاتها النووية. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع حلفاءها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، لمواجهة التحديات التي تمثلها إيران.

وفي الوقت نفسه، أعربت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، داعية الطرفين إلى الحذر والابتعاد عن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى كارثة إقليمية. كما حثت هذه الدول على العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. من جهتها، أكدت إيران أنها لن تقبل بأي تهديدات، وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لأي هجوم.

وقال مسؤول عسكري إيراني إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وهي قادرة على الرد على أي عدوان. كما أشار إلى أن إيران لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم الانتشار النووي، لكنها تحققت من أن الولايات المتحدة لا تنوي احترام الاتفاق النووي. وفي الختام، يبدو أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مع استمرار التصعيد اللفظي والعسكري بين الطرفين.

ومع ذلك، فإن بعض المراقبين يرون أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي، خاصة إذا التزمت الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران، بينما تلتزم طهران بالتزاماتها النووية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة دونالد ترمب مضيق هرمز البرنامج النووي

United States Latest News, United States Headlines