إيران تفرض إذن مسبق لعبور مضيق هرمز وتحذر من تدخل خارجي

أصدر الحرس الثوري الإيراني تعليمات تلزم جميع السفن العابرة لمضيق هرمز بالحصول على إذن مسبق، محذراً من أن عدم الالتزام سيعرضها لتهديدات أمنية. جاء ذلك في بيان عسكري أكد سيطرة إيران الكاملة على إدارة حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي، وحذر من أي محاولة أجنبية للتدخل، معتبراً أي قطعة بحرية تحاول عرقلة الملاحة هدفاً مشروعاً. التطورات تأتي في إطار التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد إعلان طهران إغلاق المضيق في مارس وفرض حصار على موانئها في أبريل، مما زاد من مخاطر اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ال إيران ي أن جميع السفن العابرة ل مضيق هرمز يجب الحصول على إذن مسبق قبل العبور، محذرة من أن عدم الالتزام سيعرضها لتهديدات أمنية كبيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة مقر 'خاتم الأنبياء' المسؤول عن العمليات العسكرية في إيران، حيث أكدت أن إدارة حركة الملاحة في المضيق تقع ضمن صلاحيات القوات المسلحة الإيرانية حصراً. شدد البيان على ضرورة التزام جميع السفن بالمسارات المحددة مسبقاً والحصول على التصاريح الضرورية، محذراً من أن أي سفينة لا تتبع التعليمات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري ستواجه مخاطر أمنية مباشرة.

كما حذرت القيادة العسكرية الإيرانية من أي محاولة outsideية للتدخل في إدارة المضيق، مؤكدة أن أي قطع بحرية أجنبية تحاول عرقلة الملاحة أو التدخل في آليات إدارة الممر المائي ستُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية. يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، واستمرار تداعيات المواجهة العسكرية الأخيرة بين طهران وكل من واشنطن وتل أبيب.

كانت إيران قد أعلنت في مارس الماضي إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي لا تنسق مسبقاً مع السلطات الإيرانية، رداً على ما وصفته بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي، مما أثار مخاوف دولية بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. منذ منتصف أبريل، فرضت إيران حصاراً مشدداً على موانئها المطلة على مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوترات المتعلقة بحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية استراتيجية وحساسية على مستوى العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج. أي اضطراب في حركة الملاحة inside المضيق له تأثير مباشر على أسواق الطاقة الدولية. الخطوة الإيرانية الأخيرة تعكسpolicy طهران في استخدام الممر كأداة ضغط في Timing توتراتها الإقليمية والدولية، وتسلط الضوء على مخاطر تصاعد الصراع على أمن Energie العالمي.

في تطور منفصل، ذكرت قناة عبرية أن مستشفى نهاريا في الجليل الغربي تلقى تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض، في إجراء احترازي قد يكون مرتبطاً بالتوترات الإقليمية





