إيران تؤكد سيطرة الحرس الثوري على مضيق هرمز وتحدد رسوم العبور

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي، محمد صالح جوكار، أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لإدارة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وأن السفن التجارية للدول غير المعادية تعبر المياه الإقليمية مقابل رسوم محددة. وأشار إلى العمل على نظام قانوني للمضيق لتعزيز السيادة الإيرانية، فيما تتواصل جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي، محمد صالح جوكار، أن مضيق هرمز بات يخضع بالكامل لإدارة وسيطرة القوات البحرية للحرس الثوري ال إيران ي. وفي تصريح لوكالة فارس ال إيران ية، أوضح جوكار أن السفن التجارية العائدة للدول غير المعادية تمر حاليًا عبر المياه الإقليمية ال إيران ية شمال وجنوب جزيرة لارك، وذلك مقابل رسوم عبور محددة.

وأشار إلى أن هذا الترتيب جاء في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تم الاتفاق على إدارة الملاحة التجارية في المضيق تحت إشراف القوات البحرية للحرس الثوري، مع التأكيد على أن السفن التجارية التابعة للدول غير المعادية تعبر من شمال جزيرة لارك إلى جنوبها. وأوضح أن هذه السفن تلتزم بدفع رسوم عبور مقابل الأمن الذي توفره قوات الحرس الثوري خلال رحلة العبور، نافيًا أي أمور خارج هذا الإطار.

وكشف جوكار أن المجلس يعمل على وضع نظام قانوني منظم لمضيق هرمز، مستندًا إلى مبدأ السيادة الإيرانية الكاملة على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي. ولفت إلى أن السفن تفضل سلوك المياه الإقليمية الإيرانية نظرًا لما تتميز به من أعماق ملاحية أكبر، مما يجعل الوضع الحالي خاضعًا بالكامل لإدارة وسيطرة القوات البحرية للحرس الثوري.

وفي ختام تصريحه، أشاد جوكار بصمود الشعب الإيراني ودفاعه عن الثورة، معتبرًا إياه السند الأساسي للمقاتلين في الميدان، ومؤكدًا استمرار هذا الزخم الشعبي بتوجيهات قائد الثورة، ومبشرًا باقتراب النصر. من جهة أخرى، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده غير مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن، ما لم تتخل عن موقفها المتشدد، مؤكدًا أن طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت، نقلًا عن مالكي سفن ووسطاء شحن، بأن حوالي 20 سفينة تجارية كانت تصطف لعبور مضيق هرمز قد بدأت بالتحرك نحو سلطنة عمان، فيما ترددت أنباء عن اعتراض سفينتين في المضيق.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أهداف العملية الأمريكية في إيران كانت تتمثل في السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلًا عن مصادرها، بأن إيران لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات بسبب الحصار البحري الأمريكي ومطالب واشنطن المفرطة.

وكان نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية، محمد اسحاق دار، قد أعلن يوم السبت أن باكستان تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن لبنان من أبرز ملفات التفاوض.

كما أفادت صحيفة سي بي إس نيوز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن برنامج إيران الصاروخي ودعم طهران لحلفائها الإقليميين لا يناقشان حاليًا.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة فارس صباح يوم السبت أن 5 ناقلات نفط، خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ومتعلقة بإيران، تعبر حاليًا مضيق هرمز.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني عن فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد اعتبارًا من اليوم السبت، مما يجعل الرحلات الجوية من مطارات شرق البلاد ممكنة.

وقد أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، المتحدث باسم القوات المسلحة المشددة، عن عودة مضيق هرمز إلى إدارة وسيطرة القوات المسلحة، وذلك بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بالعهود.





