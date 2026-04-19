إيران تهدد بحرب عالمية وتؤكد السيطرة على مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات

مسؤول إيراني رفيع يلوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية، مؤكدًا امتلاك بلاده خيارات تصعيدية وقدرات عسكرية متطورة، بينما تؤكد طهران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز وتتهم الولايات المتحدة بإثارة التوترات. يأتي هذا في ظل حالة من الارتباك تسود حركة الملاحة الدولية في المنطقة الحيوية.

في تصعيد لافت للخطاب، حذر محمد رضا نقدي، المستشار البارز في الحرس الثوري ال إيران ي، من أن استمرار المواجهة العسكرية قد يجر المنطقة والعالم إلى "حرب عالمية". وأكد نقدي أن إيران تمتلك "خيارات تصعيدية كبيرة"، مشيرًا إلى قدرتها على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة حديثة الإنتاج، وهو ما يعكس استمرار تطور قدراتها العسكرية رغم الضغوط والعقوبات. وأضاف أن إنتاج هذه الأسلحة لم يتوقف بل يتزايد بوتيرة ثابتة.

وفي رد على مزاعم الخصوم حول استهداف البنية العسكرية الإيرانية، تساءل نقدي عن عجز هؤلاء الخصوم عن السيطرة على مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للطاقة عالميًا، رغم ادعاءاتهم بتدمير القوة البحرية الإيرانية. واعتبر ذلك دليلاً قاطعًا على بقاء القدرة العملياتية لطهران وقدرتها على الدفاع عن مصالحها. كما وصف المستشار الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "متهور"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني لن ينخدع بأي مسارات تفاوضية قد تهدف إلى خداعه. وكشف عن امتلاك بلاده "أوراق لعب رابحة" لم تستخدم بعد، في تلميح إلى أدوات ضغط إضافية يمكن اللجوء إليها إذا تطلبت الظروف ذلك. وفي سياق متصل، أشار نقدي إلى أن ما وصفه بالتفوق الإيراني يرتكز بشكل أساسي على القوات البرية، التي لم تدخل ساحة المواجهة حتى الآن، مما يعزز رواية الاحتفاظ بقدرات غير مستخدمة كعامل ردع استراتيجي. تتزايد حدة التوتر في محيط مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة اشتباك استراتيجية حساسة، نظرًا لأنه يمر عبره حوالي ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا. وقد انعكست حدة هذا التوتر بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية، مما أثار حالة من الارتباك في قطاع الشحن. ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، تواجه شركات الشحن حالة من عدم اليقين نتيجة الإشارات المتناقضة حول وضع المضيق، بين تأكيدات على استمرار العبور وتحذيرات من إغلاقه. وقد دفع هذا الغموض عددًا من السفن التجارية إلى التراجع، حيث أفادت مصادر في قطاع الملاحة بعودة حوالي 20 سفينة كانت تستعد لعبور المضيق باتجاه سواحل سلطنة عمان. في المقابل، أشارت مصادر ملاحية إلى تلقي سفن تجارية رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بإغلاق المضيق ومنع العبور، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا غير مسبوق. كما نقلت تقارير عن مسؤولين استخباراتيين أن المضيق بات "مغلقًا فعليًا" وتحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، مع تسجيل حوادث إطلاق نار على سفن وإجبار أخرى على التراجع منذ ساعات الصباح. على الجانب الأمريكي، صعد الرئيس دونالد ترامب من لهجته، مشيرًا إلى أن إيران تسعى مجددًا لإغلاق المضيق، ومؤكدًا أن واشنطن ستكشف المزيد من المعلومات قريبًا، فيما يبدو تمهيدًا لموقف أو تحرك محتمل. ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد أوسع بين الطرفين، حيث يشكل مضيق هرمز عامل ضغط على الأسواق العالمية ومؤشرًا على احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران، مشددًا على أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، فسيتم تقييد حركة الملاحة في المضيق بشكل كامل. وقد أعلن مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة، مهدي طباطبائي، أن إيران أتاحت المرور المشروط عبر مضيق هرمز لإثبات حسن نواياها وسعيها للسلام، لكن نكث ترامب أدى إلى إغلاق المضيق مرة أخرى. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد في الأيام المقبلة لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية. في سياق متصل، حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من خطورة السياسات الإسرائيلية الراهنة، مؤكدًا بلغة حاسمة أن إسرائيل هي مصدر التوتر في المنطقة. كما أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بأي ثمن عن حقها في السيطرة على مضيق هرمز. وفي تقرير منفصل، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر مكانة إسرائيل لدى الأمريكيين، مع دور حرب إيران بتسريع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد اعتبارًا من اليوم السبت، وأصبحت الرحلات الجوية من مطارات شرق البلاد ممكنة. وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد أفادت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن برنامج إيران الصاروخي ودعم طهران لحلفائها الإقليميين لا يناقشان حاليًا. وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أهداف العملية الأمريكية في إيران كانت السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصادرها، بأنه بسبب الحصار البحري الأمريكي لإيران ومطالب واشنطن المفرطة في المفاوضات، فإن إيران لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات. وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن، لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد، مؤكدًا أن طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. وأخيرًا، أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا بشأن تطورات المفاوضات، أكدت فيه أن طهران مصممة على ممارسة الإشراف والسيطرة على عبور مضيق هرمز حتى النهاية النهائية للحرب





