إيران تقدم مقترحًا جديدًا للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين: إرجاء المفاوضات النووية وإعادة فتح مضيق هرمز

أفادت مصادر أمريكية وإيرانية بأن إيران قدمت مقترحًا جديدًا للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين يتضمن إرجاء المفاوضات النووية وإعادة فتح مضيق هرمز، في محاولة لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المقترح في اجتماع للأمن القومي، بينما أكد على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا بنصر أمريكي. ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية.

قدمت إيران مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين يتضمن إرجاء المفاوضات النووية وإعادة فتح مضيق هرمز في إطار سعيها لإنهاء ال حرب . ذكر موقع 'أكسيوس' الإخباري، الإثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء ال حرب .

ويشمل المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية أولاً. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعًا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية. وأشار 'أكسيوس' إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب. وكان ترامب قد أكد الأحد أن حرب إيران ستنتهي قريبًا وستنتصر الولايات المتحدة فيها.

قال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: 'أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا وسنخرج منها منتصرين، علينا أن نمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي'. وأكد ترامب أن واشنطن ستستحوذ على 'الغبار النووي' الخاص بإيران في إطار المفاوضات. كما لفت إلى أن 'بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك'. وعبّر ترامب عن آماله في 'أن تتحلى إيران بالذكاء'، مضيفًا 'إذا كانت إيران تريد التحدث فيمكنها الاتصال بنا'.

ووفقًا للمصادر، فإن المقترح الإيراني يهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات التي تعثرت منذ أشهر، حيث ترفض إيران أي تنازلات في ملفها النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية. ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على السفن في مضيق هرمز، والتي اتهمت الولايات المتحدة إيران بها، بينما تنفي طهران أي تورط. ومن جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أن واشنطن تدرس المقترح بعناية، لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأنه.

وقال مسؤول أمريكي إن 'الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالضغط على إيران حتى تتخلى عن برنامجها النووي، لكننا نبحث عن أي فرصة لتخفيف التوتر'. في السياق نفسه، أعرب خبراء في الشؤون الدولية عن قلقهم من تصاعد التوتر في المنطقة، مشيرين إلى أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

وقال الدكتور أحمد علي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، إن 'المقترح الإيراني قد يكون محاولة لتهدئة الأوضاع، لكن الولايات المتحدة لا تزال غير مستعدة للتنازل عن مطالبها الأساسية'. وأضاف أن 'الحل الدائم يتطلب من الطرفين التفاوض بجدية، لكن الوضع الحالي لا يشير إلى أي تقدم حقيقي'. ومن جانبه، أكد النائب الأمريكي جون سميث، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن 'الولايات المتحدة لن ترضخ لأي ضغط إيراني، وسنواصل الضغط حتى نحقق أهدافنا'.

وفي الوقت نفسه، دعت الأمم المتحدة الطرفين إلى الحذر، مشددة على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة سلميًا





