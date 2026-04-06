إيران ترد على باكستان: شروط طهران لوقف الحرب مع أمريكا

كشفت إيران عن شروطها لوقف دائم للحرب مع أمريكا، ورفضت أي وقف مؤقت للنار. كما تطرقت إلى مسألة مضيق هرمز والرسوم الأمنية، وناقشت مقترحات باكستانية لوقف إطلاق النار.

جددت إيران شروط ها وخطوطها الحمراء ل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة رفضها لوقف مؤقت للنار وتطالب بإنهاء دائم للحرب مع ضمانات بعدم تكرارها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي أن أي وقف مؤقت للنار يفتح المجال للجانب الأمريكي للاستعداد العسكري. وقال إن وقف إطلاق النار المؤقت يعني وقفة قصيرة لإعادة التجميع وارتكاب الجرائم مرة أخرى، وهو ما لا يقبله أي شخص عاقل.

كما صرح مسؤول إيراني رفيع بأن طهران لن تعيد حرية مرور السفن عبر مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت. يشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز، لكن طهران تصر على ما تصفه بوضع جديد في المضيق بعد انتهاء الحرب، ملمحة إلى إمكانية إدارته بالتعاون مع سلطنة عمان. أوضح مصدر إيراني أن جميع الدول ستُطالب، دون استثناء، بدفع رسوم أمنية لعبور مضيق هرمز، وذلك بحسب وكالة نور نيوز الإيرانية. وأضاف المصدر أنه لن يتم إصدار تصريح مرور آمن عبر مضيق هرمز للدول الصديقة إلا مقابل دفع رسوم أمنية، ولن تُستثنى أي دولة من ذلك، مشيراً إلى أن استراتيجية إيران تهدف إلى تغطية جزء من الأضرار الناجمة عن الحرب من خلال تحصيل الرسوم الأمنية للمضيق. وتابع المصدر أن البروتوكول الجديد سيُطبق بجدية على جميع الدول غير المتحاربة، بما في ذلك الدول الصديقة. وقد أكد بقائي أن بلاده ناقشت مع سلطنة عمان البروتوكولات واللوائح الخاصة بالملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز. فيما يتعلق بالأسلحة النووية، اشترط الرئيس الأمريكي تخلي إيران عن حيازة سلاح نووي، على الرغم من تأكيدات المسؤولين الإيرانيين بعدم سعي بلادهم لامتلاك سلاح نووي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تلقت مقترحات باكستانية لوقف إطلاق النار، وقد درستها بعناية، وجهزت ردها وأرسلت مطالبها عبر الوسطاء. وأوضح أن إيران تطالب بضمانات دولية قوية لمنع تجدد الحرب، وإلا فإنها ستتمسك بضمان قوي للدفاع عن أمنها القومي.\تُصر إيران على شروطها الثابتة لوقف دائم للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رافضة أي وقف مؤقت يتيح للأطراف الأخرى فرصة لإعادة التجمع والتجهيز العسكري. هذا الموقف يعكس قلق طهران من إمكانية استغلال أي هدنة مؤقتة لإعادة شن هجمات. كما تشدد طهران على أهمية إيجاد حلول جذرية تضمن عدم تكرار النزاع في المستقبل. الموقف الإيراني يعكس تصميمًا على حماية مصالحها وأمنها القومي، وعدم التنازل عن شروطها الأساسية.\بالإضافة إلى ذلك، تثير إيران مسألة السيطرة على مضيق هرمز كجزء من استراتيجيتها الأمنية والاقتصادية. من خلال فرض رسوم أمنية على مرور السفن، تسعى إيران إلى تعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وتعزيز سيطرتها على المنطقة. هذا الإجراء يمثل تحديًا للدول التي تعتمد على حرية الملاحة في المضيق، ولكنه يتماشى مع رؤية إيران لترسيخ نفوذها في المنطقة. هذا الموقف يعكس أيضًا رغبة إيران في استخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز موقفها التفاوضي في أي محادثات مستقبلية. إنها خطوة محسوبة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة





إيران أمريكا الحرب وقف إطلاق النار مضيق هرمز الأسلحة النووية باكستان شروط

