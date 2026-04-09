إيران تحدد مسارات ملاحية بديلة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات

في خضم التوترات المتصاعدة، تعلن إيران عن طرق ملاحية بديلة لتجنب الألغام في مضيق هرمز. في سياق متصل، تتبادل الأطراف الاتهامات، مع تحذيرات وتصريحات حول الصراع في المنطقة.

أعلنت وكالة مهر ال إيران ية عن تحديد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ال إيران ي لطرق ملاحية بديلة في مضيق هرمز ، بهدف تفادي الألغام البحرية. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، حيث دعت هيئة الموانئ ال إيران ية في وقت سابق السفن الراغبة بعبور المضيق إلى التنسيق مع سلاح البحرية ال إيران ية بسبب وجود الألغام . هذا الإجراء يعكس حرص طهران على ضمان سلامة الملاحة في المياه الإقليمية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية.

وقد صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عن خرق ثلاثة بنود أساسية لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات في إسلام آباد. وأشار قاليباف إلى ما وصفه بانعدام الثقة التاريخي في سلوك الولايات المتحدة، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بشكل متكرر. وأضاف أن هذه الخروقات تجعل وقف إطلاق النار أو المفاوضات الثنائية أمراً غير منطقي. كما ذكر أن البنود الثلاثة التي تم خرقها شملت قصف لبنان، وانتهاك المجال الجوي الإيراني، والحرمان من حق التخصيب. في تطور آخر، حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه سيرد بشكل حاسم على أي اعتداءات على لبنان، إذا لم تتوقف فوراً. في المقابل، أفاد موقع متخصص في شؤون الطيران عن نشر البنتاغون 12 طائرة هجومية من طراز A-10 Thunderbolt II في الشرق الأوسط، لتعزيز القوة الجوية الأمريكية. هذه التحركات تعكس استعدادات عسكرية مكثفة في المنطقة، وسط حالة من الترقب والحذر. تشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد السياسي والعسكري، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الأطراف المعنية.\من ناحية أخرى، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطط الرئيس الأمريكي لمعاقبة دول في الناتو لم تدعم حربه على إيران. هذا الإجراء يعكس رغبة الولايات المتحدة في الضغط على حلفائها لتوحيد صفوفهم في مواجهة طهران. وفي سياق متصل، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مساعي الديمقراطيين للتصويت على وقف الأعمال العدائية في إيران، وتقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس. هذا التحرك يعكس الانقسام السياسي الداخلي في الولايات المتحدة حول التعامل مع الأزمة الإيرانية. في غضون ذلك، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تتعهد بأن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وأن ما حدث هو سوء فهم. هذا التصريح يثير تساؤلات حول طبيعة الاتفاق ومدى شموله للقضايا الإقليمية. من جهته، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن صنعاء لن تقبل باستباحة إسرائيل لأي بلد عربي أو مسلم، وأن لبنان لن يُستفرد به. هذه التصريحات تعكس التضامن الإقليمي مع لبنان، وتؤكد على رفض أي تدخلات خارجية في شؤونه. في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن توجه فريق التفاوض الأمريكي إلى إسلام آباد لاستئناف المفاوضات مع إيران. هذه الخطوة تعكس الجهود الدبلوماسية المستمرة لإيجاد حل للأزمة.\على الرغم من إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران، إلا أن الوضع في لبنان لا يزال غير واضح. فقد أكدت إسرائيل أن الاتفاق لا يشمل لبنان، وأنها مستمرة بعملياتها العسكرية. هذا الوضع يعكس تعقيد الأزمة في المنطقة، ويثير مخاوف من استمرار التصعيد. في اليوم الـ40 من الحرب، توسطت باكستان بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى وقف التصعيد مؤقتًا مقابل تأمين مضيق هرمز. هذه التطورات تشير إلى إمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية، ولكنها في الوقت نفسه تعكس هشاشة الوضع. أفادت شبكة بي بي إس أن لبنان لم يدرج ضمن الصفقة بسبب حزب الله، وأن هذا قتال منفصل سيتم التعامل معه. هذا التصريح يوضح تعقيد الأزمة اللبنانية، وارتباطها بالقضايا الإقليمية. كل هذه التطورات تتطلب حذرًا شديدًا، وجهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنب مزيد من التصعيد، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة





إيران مضيق هرمز الألغام لبنان الولايات المتحدة

