إيران تعيد فتح مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات الخبراء أن إيران أعادت فتح معظم مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض التي استهدفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب، في تطور يكشف حدود الرهان على تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية عبر قصف مداخل الأنفاق والطرق المؤدية إليها.

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وتحليلات خبراء أن إيران أعادت فتح معظم مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض التي استهدفتها الضربات الأميركية وال إسرائيل ية خلال الحرب ، في تطور يكشف حدود الرهان على تعطيل القدرات الصاروخية ال إيران ية عبر قصف مداخل الأنفاق والطرق المؤدية إليها.

وتشير الصور إلى أن أعمال الإصلاح والبناء تمت بسرعة نسبية، مما يدل على أن النظام الإيراني قد خطط مسبقاً لإمكانية إعادة التشغيل السريع لهذه المنشآت الحيوية. وقد استهدفت الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي وقعت في مارس الماضي، مداخل ومواقع عدة قواعد صاروخية تحت الأرض في مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك مجمع صواريخ أصفهان في وسط البلاد.

كان الهدف من هذه الضربات هو تعطيل قدرة إيران على إطلاق صواريخها الباليستية纵队 تقريباً من مواقع تخزينها المحمية، مما يجبرها على استخدام مداخل أطول وأقل كفاءة. ومع ذلك، فإن إعادة الفتح السريعة لهذه المداخل تشير إلى أن تقديرات واشنطن وتل أبيب قد مبالغت في فعالية الضربات في الحد من القدرات الصاروخية الإيرانية على المدى الطويل.

وترى بعض التحليلات أن إيران استثمرت بشكل كبير في بناء شبكة من الأنفاق والمواقع تحت الأرض خلال العقدين الماضيين، مما جعل من الصعب تعطيلها بشكل دائم من خلال غارات جوية محدودة. ويبدو أن هذه التطورات تأتي في وقت تشتد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. فبينما تواصل واشنطن وطهران مناقشة مذكرة تفاهم حول الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، يبدو أن الجانبين يعدان لأي تطورات محتملة، بما في ذلك استئناف الأعمال العدائية.

وإعادة فتح القواعد الصاروخية قد تكون إشارة إلى استعداد إيران للتصعيد العسكري إذا فشلت المفاوضات. من ناحية أخرى، تواجه إيران تحديات داخلية كبيرة، حيث نفي الرئيس مسعود بزشكيان أنباء استقالته، مؤكداً على استمراره في إدارة شؤون البلاد. وقد دعا بزشكيان الإيرانيين إلى الاستعداد لمرحلة طويلة من الضغوط والتكاليف، وأشار إلى أن الحكومة تخطط للتطورات غير المتوقعة في مرحلة الحرب وما بعدها. هذا التأكيد على الصمود والداخل يواكب الاستعدادات العسكرية الخارجية.

في الوقت نفسه، تبرز تركيا إمكانية إنشاء منصة إقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تضم السعودية ومصر وباكستان ودول الخليج. هذه المبادرة قد تشكل محاولة جديدة لخلق إطار إقليمي يتصدى للصراعات الإيرانية الإسرائيلية والأميركية، وتضمن دوراً تركياً أكبر في صياغة الأمن الإقليمي. وباستثناء الضربات المحدودة السابقة، لم تظهر أي مؤشرات على أن واشنطن أو حلفائها يخططون لعمليات عسكرية أوسع ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية في الوقت الحالي.

غير أن حالة الاستعداد النشطة التي تظهرها إيران، من خلال إعادة تأهيل قواعدها الصاروخية، تؤكد أن كلا الطرفين يعدان لسيناريوهات تصعيد محتملة. summary: "أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن إيران أعادت فتح معظم مداخل قواعدها الصاروochية تحت الأرض بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية، مما يدل على حدود فعالية الضربات الجوية في تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية على المدى الطويل، ويأتي ذلك في ظل توترات مستمرة حول المفاوضات النووية واستعدادات عسكرية داخلية. " keywords: "إيران, الصواريخ, الولايات المتحدة, إسرائيل, الحرب





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الصواريخ الولايات المتحدة إسرائيل الحرب

United States Latest News, United States Headlines