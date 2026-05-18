إيران تعلن مشاركة منتخبها في مونديال 2026 بعد ضمانات من "فيفا" والأمين العام

بعد التأكيد من "فيفا" والحصول على ضمانات رسمية من الإدارة العامة للتربية والثقافة والتقنية في الولايات المتحدة والمكسيك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يعتبر هذا التأكيد بعد تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد حضور المنتخب الإيراني في المونديال، وأنه سيخوض مبارياته داخل الأراضي الأمريكية بشكل طبيعي ضمن المنتخبات المتأهلة.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة منتخبها في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرة إلى حصولها على ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا ".

وفور سابق من اليوم، أوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن المنتخب الإيراني سيكون حاضرا في مونديال 2026، وسيخوض مبارياته داخل الأراضي الأمريكية بشكل طبيعي ضمن المنتخبات المتأهلة. قبل شهر تقريبا على خوض مباراته الأولى في كأس العالم لكرة القدم 2026، أعلن أمير قلنوي مدرب منتخب إيران قائمة فريقه المبدئية، التي ستشارك في المونديال للنسخة الرابعة على التوالي





