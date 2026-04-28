مقارنة بين سياسات إيران التي تركز على إثارة الفوضى وتمويل الإرهاب، وبين رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لبناء مستقبل مشرق والاستثمار في جودة الحياة.

بينما تتبنى المملكة العربية السعودية رؤية طموحة ترتكز على بناء الإنسان، والاستثمار في مستقبل مشرق، وتوجيه كل الموارد نحو تعزيز جودة الحياة لمواطنيها، تسير إيران في مسار معاكس تمامًا، حيث تُهدر مقدرات شعبها في دعم الفوضى، وإثارة الأزمات، وتمويل الإرهاب ، وتشكيل العصابات، وخيانة العهود والمواثيق، مدفوعةً بوهم القوة الزائفة.

هذا التباين الصارخ يجعل المقارنة بين العاصمتين – الرياض وطهران – أمرًا لا يقبل الجدل؛ فواحدة تصدر الخير والسلام، والأخرى تنشر الفتن والسلاح. إن سلوك إيران تجاه المملكة العربية السعودية يمثل خرقًا سافرًا للأخلاق والقيم، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. ففي الوقت الذي أكدت فيه الرياض مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها كمنصة لاستهداف إيران، التزامًا بمبادئ حسن الجوار، تصر إيران على تجاهل هذه الحقوق، وخيانة الوعود، ونقض الاتفاقيات.

وهذا ليس بغريب على هذا النظام، فقد وصفه الصحابي الجليل المقداد بن الأسود بصفات لا تخلو من الحقيقة، حيث قال عنهم: (يلبسون الخيانة وينزعون الأمانة ولا عهد لهم ولا ذمة). وبناءً على هذه الحقيقة، يصبح التعامل مع هذا النظام أمرًا بالغ الصعوبة، فالخبرة أثبتت أنهم يتميزون بالمراوغة والتحايل في الحوار والتصرف، وهي أساليب تهدف إلى التضليل وعدم الالتزام. هذا السلوك المشين ليس بجديد على الفرس، فهم تاريخيًا معروفون بانتهاك المعاهدات والبروتوكولات والقوانين الدولية.

هذا النظام الإيراني متعطش للدماء والتخريب، ويعمل بكل ما أوتي من قوة على تطوير أسلحة نووية فتاكة بهدف تهديد المنطقة وإشعال الحروب والصراعات. هذه الحقائق، حتى بالنسبة لغير المتخصصين في الشؤون السياسية، تكشف بوضوح أن إيران تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن، ليس فقط في المنطقة، بل في جميع أنحاء العالم، من خلال تهديد إغلاق مضيق هرمز، مما قد يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية. وبحماقاتها المستمرة، اكتسبت إيران عداوة الشعوب وفقدت ثقة المجتمع الدولي بأكمله.

في المقابل، تثبت المملكة العربية السعودية أن المساحات لا تمثل عبئًا، بل يمكن تحويلها إلى فرص سانحة، خاصة عندما تُدار بكفاءة وحكمة، مما يعكس جودة القيادة واتساع رؤيتها. ففي عام 2016، عندما تم وضع رؤية 2030، كان القطاع غير الربحي السعودي يمثل نسبة ضئيلة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتجاوز 0.2%، وهي نسبة تكاد تكون معدومة. ولكن بفضل الرؤية الطموحة والتخطيط السليم، شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا، وأصبح يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أهميتها في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات، لا يمكن أن تحل محل التواصل الحقيقي والتفاعل الإنساني المباشر. ففي الأفراح والأتراح، تبقى رسائل التهاني والمواساة عبر هذه الوسائل مجرد بديل سطحي، يفتقر إلى المشاعر الصادقة والتعاطف الحقيقي. وعلى الرغم من الفوائد التي أحدثتها منصات التواصل الاجتماعي في سرعة الاتصال وتبادل المعرفة، وتوفير فرص التعلم والعمل والتواصل، إلا أنها لا يمكن أن تغني عن العلاقات الإنسانية القوية والتواصل المباشر.

إن الألم الحقيقي لا يبدأ عندما يواجه الإنسان تحديات الحياة، بل يبدأ عندما يدرك أن الحياة قد تحمل في طياتها معاناة لا تحتمل، وأن الجسد الصغير قد يتعرض للأمراض والأذى. كل إنسان يأتي إلى هذه الحياة يحمل معه أعباءً وتحديات، ولا أحد معصوم من التعب والكدر والأثقال، حتى أولئك الذين يبدون أقوياء أو سعداء. فالحياة مليئة بالصعوبات والتحديات، ولكن بالإيمان والصبر والعزيمة، يمكن تجاوز هذه الصعوبات وتحقيق النجاح والسعادة





