إيران تعلن موعد دفن خامنئي في مشهد بعد مقتله بغارة أمريكية-إسرائيلية

أعلنت إيران عن دفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في الرابع من يوليو، بعد أشهر من مقتله في هجوم أمريكي-إسرائيلي، وذلك في مراسم تمتد من طهران إلى مشهد.

أعلنت السلطات ال إيران ية عن موعد دفن آية الله علي خامنئي ، المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مقتله في غارة جوية أمريكية-إسرائيلية مشتركة في بداية الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مكتب القائد الجديد مجتبى خامنئي، ستُقام مراسم التشييع في العاصمة طهران يوم الرابع من يوليو تموز المقبل، حيث سيُودع الجثمان في موكب جنائزي يطوف شوارع المدينة. وسيتبعه موكب آخر في مدينة قم المقدسة في اليوم التالي، قبل أن يُنقل الرفات إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد ليُدفن في ضريح الإمام الرضا يوم التاسع من يوليو. ويُعد هذا الضريح أقدس موقع ديني في إيران، ويجذب ملايين الزوار سنويًا، مما يضفي على الدفن طابعًا دينيًا وسياسيًا كبيرًا.

كان آية الله علي خامنئي قد حكم إيران لما يقرب من أربعة عقود، قاد خلالها البلاد عبر مراحل متعددة من التوتر مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل. ومقتله في أواخر فبراير الماضي، في إطار عملية عسكرية واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد منشآت عسكرية ونووية إيرانية، أثار ردود فعل متباينة داخل البلاد. فبينما احتفل المعارضون للحكم في الشوارع وأشادوا بسقوط الزعيم المتشدد، أصيب الموالون للنظام بصدمة ويأس، خاصة من القاعدة الشعبية التي ظلت تدعم خامنئي طوال سنوات حكمه.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية أن الغارة استهدفت مقر المرشد الأعلى في طهران، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل ومقتل خامنئي مع عدد من كبار المساعدين، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من التصدي للصواريخ المتطورة التي استخدمها الطرفان. وبعد مقتل خامنئي بأقل من أسبوعين، عقد مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوًا جلسة طارئة اختار فيها مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الراحل، لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى.

وقد أثار هذا الاختيار جدلاً واسعًا داخل النظام وخارجه، حيث اعتبرته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب "غير مقبول" و"تحديًا للإرادة الدولية". ومنذ تعيينه، أصدر مجتبى عدة بيانات مكتوبة موجهة للشعب الإيراني، داعيًا إلى الوحدة ومواصلة طريق والده، لكنه لم يظهر في أي مناسبة عامة حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي أو طبيعة الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة به.

وتأتي مراسم الدفن المرتقبة في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث تواصل القوات الأمريكية والإسرائيلية ضرباتها ضد أهداف إيرانية، فيما يتحصن القائد الجديد داخل مواقع سرية لإدارة البلاد. وتتوقع المصادر أن يحضر التشييع مئات الآلاف من المؤيدين للنظام، مع تعزيزات أمنية غير مسبوقة لمنع أي اضطرابات من قبل المعارضة التي قد تسعى للاستفادة من الحدث للتظاهر ضد الحكم





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