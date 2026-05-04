إيران تنفذ أحكام الإعدام على ثلاثة أشخاص في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة

أعدمت السلطات الإيرانية ثلاثة أشخاص أدينوا بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد في ديسمبر 2025 ويناير 2026. وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عن إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة إيرانية محتجزة إلى باكستان، في خطوة لبناء الثقة. وتواصل المواجهات في الخليج بين واشنطن وطهران، بينما تتوسط باكستان في جهود التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، اللذين اتهما بالعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، قد أُعدما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال عنف واسعة في مدينة مشهد، بما في ذلك استخدام زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن. كما أُعدم إبراهيم دولت آبادي، ووصف بأنه أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في مشهد، والتي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الأمن.

وتقول السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت إلى أعمال شغب مدعومة من الخارج، وأقرت بسقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، بالإضافة إلى "مثيري شغب" تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل. من جهتها، وثقت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم من المحتجين، محذرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الولايات المتحدة ستجلي 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية محتجزة إلى باكستان، على أن يجري تسليمهم للسلطات الإيرانية اليوم الاثنين، في خطوة وصفتها بأنها "إجراء لبناء الثقة". وكانت قوات أمريكية اعتلت السفينة "توسكا" التي ترفع علم إيران وتتبع شركة خطوط الشحن الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية، وصادرتها قبالة سواحل ميناء تشابهار الإيراني في خليج عمان الشهر الماضي.

ونددت إيران بالواقعة ووصفتها بأنها "غير قانونية وانتهاك" للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن السفينة ستنقل إلى المياه الباكستانية لإعادتها إلى مالكيها بعد إجراء إصلاحات ضرورية. وفي الوقت نفسه، تتواصل المواجهات في الخليج بين واشنطن وطهران، في سياق محاولات فرض السيطرة على المضيق، بمصادرة سفن تجارية. وعقدت محادثات لإنهاء الحرب الشهر الماضي في باكستان، التي تتوسط في جهود التوصل لاتفاق، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد بدء عملية لتحرير السفن العالقة منذ شهرين في الخليج، في حين ردت طهران بأن أي تدخل أميركي في مضيق هرمز سيعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار. وأفاد ترمب بعملية بحرية جديدة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، وقال إنها مبادرة إنسانية لتحرير السفن التي يعاني العاملون على متنها نقص الغذاء والمواد الضرورية





