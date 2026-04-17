إيران تفتح مضيق هرمز وتخفيض أسعار النفط يتجاوز 10%.. وتطورات حول الهدنة اللبنانية الإسرائيلية

إعلان إيران عن فتح مضيق هرمز الكامل أدى إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من 10%. تأتي هذه الخطوة وسط تطورات متعلقة بالهدنة بين لبنان وإسرائيل، ومفاوضات أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى تعليقات من دونالد ترامب.

أشعل إعلان طهران عن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة، موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، حيث هوت أسعار النفط بأكثر من 10% عقب هذا التطور، مما سمح لناقلات النفط بمغادرة الخليج واستئناف الإمدادات للأسواق العالمية. وقد جاء هذا الإعلان على لسان مسؤول عسكري رفيع المستوى للتلفزيون ال إيران ي، مؤكداً أن المضيق بات جاهزاً للعبور بشكل تام، وهو ما رحب به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال'، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساري المفعول وتأثيره كاملاً فيما يتعلق بها، حتى تكتمل معاملتنا معها بنسبة 100%.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن السفن غير العسكرية فقط هي التي سيسمح لها بالعبور عبر المسارات المحددة وبتصريح من القوات البحرية للحرس الثوري، ويجب عليها الالتزام بالمسار الذي تحدده منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية. وتشير المصادر إلى أن هذا الفتح سيستمر طوال فترة وقف إطلاق النار المعلن في لبنان، وعلى المسار المنسق سابقاً. وقد ربطت إيران مشاركتها في مفاوضات إسلام آباد بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الهدنة تشمل كافة الساحات، واعتبرت أن أي انتهاك لها سيغير المعادلة.

يأتي هذا التطور عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن توصل لبنان وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بدأ سريانه في منتصف الليل بالتوقيت المحلي في 17 أبريل، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع قادة البلدين، ضمن جهود دبلوماسية أمريكية واسعة هدفت إلى تحقيق التهدئة وفتح مسار تفاوضي أوسع.

في سياق متصل، أكد مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن القطع البحرية العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور مضيق هرمز. كما حدد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفقاً لوكالة 'تسنيم'، شروطاً قد تدفع إيران لإعادة إغلاق المضيق مجدداً. وعلى صعيد آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، قبيل دخول الهدنة بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على مدينة صور جنوب لبنان.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن وطهران تجريان مفاوضات حول اتفاق من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، يتضمن الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلّي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتزامنت هذه الأحداث مع هجوم شنّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من الإعلاميين والمعلقين الذين ينتقدونه، واصفاً إياهم بـ'منخفضي الذكاء' و'مبالغ في تقديرهم'.

في غضون ذلك، كشفت مصادر لوكالة 'رويترز' أن شركات التكرير الهندية قامت بتسديد مدفوعات شحنات نفط إيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، باستخدام اليوان الصيني، مما يشير إلى استمرار العلاقات التجارية رغم القيود المفروضة.





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز أسعار النفط إيران وقف إطلاق النار لبنان وإسرائيل

United States Latest News, United States Headlines

