إيران تطلق 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين

تجاه الكويت والبحرين بعد إسقاط القيادة المركزية الأمريكية 4 طائرات إيرانية، وتشير التقييمات الأولية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، ولا توجد حالياً أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأفراد الأمريكيين.

أطلقت إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت و البحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية 4 طائرات مُسيّرة هجومية إيران ية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، وشكّلت هذه الطائرات المُسيّرة تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية الإقليمية، وعلى إثر ذلك، شنّت القوات الأمريكية غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية ال إيران ية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات بحرية أخرى، وتشير التقييمات الأولية إلى اعتراض 6 من ال صواريخ التي أطلقتها إيران ، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود، ولا توجد حالياً أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأفراد الأمريكيين، كما أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة، وأكدت أن قوات القيادة المركزية الأمريكية في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الرد على أي عدوان إيران ي غير مُبرر دفاعاً عن النفس، وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري ال إيران ي أنه هاجم قواعد معادية في المنطقة رداً على عدوان أمريكي على مناطق ساحلية من البلاد، بما في ذلك جزيرتي سيريك وقشم، ويمكن أن يتخذ الجيش الكويت ي إجراءات لصدّ تهديدات الطائرات المسيرة وال صواريخ ، بينما أطلقت البحرين صفارات الإنذار ودعت السكان إلى الاحتماى في منازلهم، وينبغي أن تتعاون الدول في المنطقة للحد من ال توترات والتواصل بشكل أفضل.

أطلقت إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية 4 طائرات مُسيّرة هجومية إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، وشكّلت هذه الطائرات المُسيّرة تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية الإقليمية، وعلى إثر ذلك، شنّت القوات الأمريكية غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات بحرية أخرى، وتشير التقييمات الأولية إلى اعتراض 6 من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود، ولا توجد حالياً أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأفراد الأمريكيين، كما أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة، وأكدت أن قوات القيادة المركزية الأمريكية في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الرد على أي عدوان إيراني غير مُبرر دفاعاً عن النفس، وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم قواعد معادية في المنطقة رداً على عدوان أمريكي على مناطق ساحلية من البلاد، بما في ذلك جزيرتي سيريك وقشم، ويمكن أن يتخذ الجيش الكويتي إجراءات لصدّ تهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ، بينما أطلقت البحرين صفارات الإنذار ودعت السكان إلى الاحتماى في منازلهم، وينبغي أن تتعاون الدول في المنطقة للحد من التوترات والتواصل بشكل أفضل





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