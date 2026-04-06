إيران كقوة عظمى جديدة.. والناتو على المحك

تحليل معمق حول التغيرات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على القوى العالمية، مع التركيز على صعود إيران كقوة عظمى، وتأثير الحرب على الناتو والعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

نبدأ جولتنا الإخبارية من صحيفة نيويورك تايمز ومقال بقلم روبرت بيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو، بعنوان 'هذه الحرب تجعل من إيران قوة عظمى عالمياً'. يرى الكاتب أن الدول عادة ما تكتسب مكانتها كقوى عظمى بناءً على قوتها الاقتصادية والعسكرية، مما أدى إلى تصور عالمي يتركز على ثلاث قوى رئيسية: الولايات المتحدة والصين وروسيا.

لكن هذه النظرية، وفقاً لبيب، لم تعد صالحة في الوقت الحالي، حيث تظهر قوة عالمية رابعة في الأفق بوتيرة متسارعة، وهي إيران، على الرغم من أنها لا تعتمد على نفس المقومات الاقتصادية والعسكرية التي تعتمد عليها الدول الثلاث الأخرى. يعزو الكاتب صعود إيران إلى سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر اقتصادي حيوي عالمي، والذي لم يعد مجرد ممر ملاحي دولي كما كان في السابق. يوضح بيب أن الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران دفع الأخيرة إلى فرض ما وصفه بـ 'حصار عسكري انتقائي' على المضيق، والذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي لا يوجد له بديل عملي على المدى القصير والمتوسط على الأقل. ويخلص بيب إلى أن استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز لعدة أشهر أو سنوات قد يعيد تشكيل النظام العالمي، مما يضر بمصالح الولايات المتحدة. ويشير الكاتب إلى أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وجوداً عسكرياً أمريكياً دائماً، في حين لا تحتاج إيران سوى إلى ضربة واحدة ضد ناقلة نفط بين الحين والآخر لزعزعة ثقة شركات التأمين العالمية. ويستشهد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن فتح مضيق هرمز بالقوة 'أمر غير واقعي'، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق مع إيران، كدليل على فهم الواقع. ويؤكد بيب على أن عبور مضيق هرمز كان يعتمد على 'ترتيب بسيط' يقوم على أن الدول المصدرة للنفط تصدر، والأسواق تسعر، والولايات المتحدة تؤمن الممر، ولكن هذا الترتيب قد تعرض للتقويض. ويشدد على اعتماد دول الخليج العربي على صادراتها النفطية، مما يجعل أي إغلاق للمضيق ذا تأثير فوري على هذه الدول، والتي قد تخضع لإملاءات إيران إذا طال أمد الوضع. ويلفت الانتباه إلى اعتماد الصين على نفط الخليج لتعزيز نموها الاقتصادي، واستفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط واضطراب السوق، بينما تكتسب إيران نفوذاً أكبر من خلال سيطرتها على المضيق. ويختتم بالقول إن هذه الدول الثلاث تستفيد من أوضاع تضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. \بعد ذلك، ننتقل إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، حيث نقرأ مقالاً بعنوان 'آمال الحلفاء الأوروبيين في بقاء أمريكا بحلف الناتو تتلاشى'. تشير المجلة إلى أن الأزمات السابقة، مثل أزمة السويس أو حرب فيتنام أو غزو العراق، لم تهدد حلف الناتو بنفس القدر الذي تهدده به الحرب الدائرة حالياً والتي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وتوضح المجلة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يظهر استياءً متزايداً من الحلفاء الأوروبيين بسبب رفضهم مساعدة الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز. وتعتقد الإيكونوميست أن مواقف العديد من الدول الأوروبية من الحرب على إيران قد صعّبت العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وتتطرق المجلة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق ماركو روبيو، الذي كان يدافع عن الناتو بشدة، قبل أن يعلن مؤخراً أنه سيتم 'إعادة النظر في هذه العلاقة' بعد انتهاء الصراع، وهو ما اعتبرته المجلة بمثابة إعلان عن تغيير كبير في السياسة الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في موقف روبيو أثار قلقاً في العديد من العواصم الأوروبية، التي كانت تعتبره 'آخر حائل' دون انسحاب ترامب من الناتو. وتستشهد المجلة بتصريحات السفير الأمريكي السابق لدى الناتو إيفو دالدر، الذي رأى أن موقف الأوروبيين الرافض للحرب قد أضعف الأمريكيين المؤيدين للناتو. وتلفت الانتباه إلى أن الموقف الإسباني كان الأكثر تصادماً، بينما اتخذت فرنسا موقفاً أكثر تحفظاً، في حين سمحت بريطانيا في نهاية المطاف للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لحماية الدول المجاورة من أي انتقام إيراني. وتذكر الإيكونوميست أن ترامب هدد بالانسحاب من الناتو خلال فترة ولايته الأولى، وأثار غضب الحلفاء الأوروبيين من خلال الحديث عن الاستيلاء على غرينلاند، حتى 'وصل الاستياء المتبادل بين ترامب وحلفائه الأوروبيين إلى حد الغليان' بسبب الحرب مع إيران. وتخلص المجلة إلى أن الناتو يمر بأوقات عصيبة قبل القمة السنوية المقبلة في أنقرة، وتقترح 'مضاعفة الجهود لتعزيز الجانب الأوروبي داخل الحلف'.\نختتم جولتنا الإخبارية بمقال من صحيفة التلغراف بعنوان 'النهج المتهور الذي يتبعه ترامب في حرب إيران يستند إلى تفسير لاهوتي خاطئ'، بقلم تيم ستانلي





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز الناتو العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines