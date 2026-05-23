إيران يرد على اتهامات أمريكا: "لا أساس لها"

تصريحات مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ردا على الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن تورط إيران في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة.

رفضت إيران الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن تورطها في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة"براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه الاتهامات"لا أساس لها".

وفي رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، شدد مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني على أن بلاده"كانت هي نفسها ضحية لهجمات واعتداءات أمريكية وإسرائيلية استهدفت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكد إيرواني أن أي تهديد أو استهداف للمنشآت النووية السلمية يمثل"انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن الهجمات على المنشآت الحيوية والبنى التحتية في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، أطلعه خلاله على آخر تطورات المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن





