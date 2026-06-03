تغطية شاملة للتطورات الإقليمية المتعددة: من موقف إيران المتريث تجاه الاتفاق النووي المقترح وطلبها ضمانات تنفيذية، إلى استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية.同时، إدانة الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي وتبعاته. وفي الجبهة اللبنانية، متابعة لتصعيد إسرائيل وحزب الله، والمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة ترامب، ومواقف دولية تطالب حزب الله بالتوقف.此外، تأكيد أمريكي على استمرار النفوذ الإيراني عبر خامنئي رغم غيابه.

أعلنت وكالة أنباء مهر ال إيران ية، الثلاثاء 2 يونيو 2026، أن إيران لم ترسل بعد ردها على المقترح الأمريكي النهائي لاتفاق ينهي الحرب، ولا يزال النص قيد المناقشة والمراجعة في طهران.

ووفقاً لمصدر إيراني مطلع، فإن历史 أمريكا في عدم الالتزام بالتعهدات والتجارب السابقة يدفعان إيران إلى التعامل مع المسألة بحذر شديد وطلب ضمانات ملموسة. كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استمرار المحادثات مع إيران، مؤكداً أنها جارية على مدار الأيام الماضية حتى اليوم. من ناحية أخرى، في سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه. بي.

روبرتس أن آية الله علي خامنئي لا يزال يمارس نفوذه بشكل مباشر رغم غيابه العلني. وتطرق ترامب إلى ضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ورفع أي رسوم عبور، ومساعدة إيران في إزالة الألغام التي زرعتها، إلى جانب التفاوض على قيود صارمة وطويلة الأمد على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وفي تطورات الحرب بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان مستهدفة بلدات مثل المروانية وصديقين وياطر والمنصوري و citrate دبين، مما أسفر عن إصابة عسكريين لبنانيين.

وأعلن حزب الله استهدافه دبابة إسرائيلية في حداثا وأربع دبابات أخرى في وقت سابق. Drugs الجيش اللبناني إصابة عنصرين من جنوده. في الوقت ذاته، تجري في واشنطن مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، حيث عبر ترامب عن أمله في إبرام اتفاق سلام "بدءا من الغد" لو لا وجود حزب الله، الذي وصفه بأنه "منظمة إرهابية" مصنفة دولياً. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لا تطالب بأراض لبنانية، وحزب الله يعرقل Fletcher.

ودعت ألمانيا عبر وزير خارجيتها حزب الله إلى التوقف فوراً عن مهاجمة إسرائيل وإلقاء سلاحه، وأكدت على دعمها للمفاوضات المباشرة. وقد أسفر الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي فجر الثلاثاء عن وفاة شخص وإصابة آخرين، وأدانت الخارجية الكويتية الهجوم واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026. واستهدفت الهجمات الإيرانية المتكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في Kuwait.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله مصنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وقد حظرت ألمانيا نشاطه عام 2020. هذه التطورات发生时 في مناخ إقليمي متوتر، حيث تستمر المواجهات بين إسرائيل وحزب الله رغم الوساطة الأمريكية، وتتواصل التهديدات الإيرانية عبر وكلائهاregion، فيما تحاول واشنطن تحقيق اختراقات دبلوماسية في الملف النووي الإيراني والصراع العربي الإسرائيلي





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