إيتافوبيفات: دواء جديد واعد لعلاج فقر الدم المنجلي يحقق نتائج إيجابية في تجربة سريرية

أظهرت تجربة HIBISCUS أن إيتافوبيفات يقلل من نوبات انسداد الأوعية الدموية ويحسن استجابة الهيموجلوبين لدى مرضى فقر الدم المنجلي، مما يجعله أول دواء من نوعه في فئة علاجية جديدة.

أعلنت شركة نوفو نورديسك اليوم عن نتائج واعدة للغاية من تجربة HIBISCUS ، وهي تجربة سريرية محورية من المرحلة الثالثة لعقار إيتافوبيفات ، الذي يُعد أول دواء من نوعه في فئة علاج ية جديدة تستهدف مرض فقر الدم المنجلي .

هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو توفير خيار علاجي فعال للمرضى الذين يعانون من هذا المرض الوراثي الشديد والموهن. أظهرت التجربة أن إيتافوبيفات، الذي يُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا، حقق نجاحًا ملحوظًا في تحقيق نقطتي النهاية الأوليتين المشتركتين، وهما خفض معدل نوبات انسداد الأوعية الدموية وتحسين استجابة الهيموجلوبين، وذلك مقارنة بالعلاج الوهمي. هذا التحسن الكبير في النتائج السريرية يفتح آفاقًا جديدة للأمل للمرضى الذين يعانون من أعراض مؤلمة ومضاعفات خطيرة مرتبطة بمرض فقر الدم المنجلي.

يرتكز عمل إيتافوبيفات على آلية فريدة من نوعها، حيث يعمل على تنشيط إنزيم بيروفات كيناز-R (PKR)، وهو إنزيم يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. مرض فقر الدم المنجلي يتميز بوجود خلايا دم حمراء غير طبيعية على شكل هلال، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، والشعور بالألم الشديد، وتلف الأعضاء، وتقصير العمر.

من خلال تعزيز وظيفة إنزيم PKR، يساعد إيتافوبيفات على تحسين إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تقليل خطر انسداد الأوعية الدموية وتحسين الصحة العامة للمرضى. أجريت تجربة HIBISCUS على نطاق واسع، وشملت 385 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فما فوق، وتم تصميمها كدراسة عشوائية مزدوجة التعمية، مما يضمن موثوقية النتائج. سمح للمشاركين بتلقي العلاجات القياسية المتاحة طوال فترة التجربة، مما يعكس الواقع العملي للعلاج.

أظهرت النتائج التفصيلية للتجربة تحسنًا كبيرًا في العديد من الجوانب الهامة للمرض. فقد انخفض المعدل السنوي لنوبات انسداد الأوعية الدموية بنسبة 27% لدى المرضى الذين تلقوا إيتافوبيفات مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي. بالإضافة إلى ذلك، طال أمد الفترة الزمنية قبل حدوث أول نوبة انسداد وعائي بشكل ملحوظ، حيث بلغ المتوسط 38.4 أسبوعًا مع إيتافوبيفات مقابل 20.9 أسبوعًا مع العلاج الوهمي.

والأكثر إثارة للإعجاب هو الزيادة الكبيرة في نسبة المرضى الذين حققوا استجابة للهيموجلوبين تزيد على 1 جم/ديسيلتر، حيث بلغت النسبة 48.7% مع إيتافوبيفات مقارنة بـ 7.2% مع العلاج الوهمي. وكتحليل إضافي، أظهرت النتائج أيضًا أن إيتافوبيفات قلل بشكل كبير من الحاجة إلى نقل الدم، وهو إجراء شائع ولكنه قد يكون له آثار جانبية للمرضى الذين يعانون من فقر الدم المنجلي.

تعتزم نوفو نورديسك تقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية على إيتافوبيفات في النصف الثاني من عام 2026، مما يمهد الطريق لإتاحة هذا العلاج المبتكر للمرضى في جميع أنحاء العالم





