صحة

إيبولا في شرق الكونغو تتفاقم وسط صراع مسلح: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري
📆5/27/2026 12:58 PM
📰aawsat_News
منظمة الصحة العالمية تنبه إلى تفاقم تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب استمرار القتال، وتطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لإتاحة الوصول الآمن للفرق الطبية إلى المتضررين.

حذر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة ال صحة العالمية، في مؤتمر صحفي ألقى الضوء على كوارث مزدوجة تواجهها المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث يتقاطع انتشار فيروس إيبولا القاتل مع صراع مسلح مستمر منذ ثلاثين عاماً.

وأوضح أن الوضع الحالي يتسم بتصاعد أعداد الحالات المشكوك فيها: فقد سجلت المنظمة ما مجموعه عشرة وفيات مؤكدة و220 حالة وفاة محتملة منذ منتصف مايو، إلى جانب ما يزيد عن 900 حالة إصابة مشتبه فيها. كما أشار إلى أن انتشار الفيروس قد يكون أكبر بكثير مما يعكسه الأعداد الرسمية، في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة بسبب هجمات الميليشيات التي تعرقل عمل الفرق الطبية وتدفع السكان إلى مخيمات مكتظة تعاني من ضعف الخدمات الصحية

