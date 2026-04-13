إيبانيز يشيد بفوز الأهلي وتأهله في دوري أبطال آسيا.. وكونسيساو ينتقد إدارة الاتحاد

أشاد روجر إيبانيز مدافع الأهلي بأداء فريقه بعد الفوز والتأهل في دوري أبطال آسيا، مؤكداً على أهمية دعم الجماهير. من جهة أخرى، انتقد مدرب الاتحاد، كونسيساو، إدارة النادي بسبب عدم تلبية احتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

أشاد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي ، بأداء فريقه بعد الفوز على الدحيل القطري والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. أكد إيبانيز أن الأهم تحقق رغم صعوبة المباراة، مشدداً على أهمية دعم الجماهير في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الفريق صنع العديد من الفرص التي تصدى لها حارس الدحيل ببراعة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد التأهل، أعرب إيبانيز عن رغبة الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، مؤكداً اشتياقهم لجماهيرهم في الملعب.

كما أعرب عن أمله في عودة زميله ديميرال للعب بجانبه في أقرب وقت. وأضاف أن وجود ديميرال في الملعب كان رائعاً، وأن الفريق يدعم بعضه البعض ككتلة واحدة، وهو ما يظهر للجميع مدى تماسكهم. وأعرب عن اعتقاده بأن ديميرال قريب من العودة، متمنياً عودته السريعة للمشاركة والاستمتاع باللعب معاً. وأكد أن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا السابق يحفزهم، وأنهم يلعبون من أجل التتويج باللقب مرة أخرى. وأشار إلى أن اللقب الماضي أصبح من الماضي، وأنهم يسعون لأن يصبحوا أبطال آسيا مجدداً، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف. وعن غياب الجماهير، أوضح إيبانيز أن السبب قد يعود إلى توقيت المباراة في منتصف الأسبوع، أو لانشغال البعض بأعمالهم. وتمنى أن تمتلئ المدرجات في المباراة المقبلة، مؤكداً أن الجماهير هي اللاعب رقم 12، وشكرهم على دعمهم الدائم، ودعاهم للحضور في اللقاء القادم. بالإضافة إلى ذلك، أكد الجزائري رياض محرز، لاعب فريق الأهلي، على أهمية دعم الجماهير أيضاً. من جهة أخرى، تحدث ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي، عن صعوبة المواجهة أمام الدحيل. في سياق متصل، شدد الهولندي ستيفين بيرغوين، لاعب فريق الاتحاد، على أهمية مواجهة الوحدة الإماراتي، معتبراً إياها محطة مهمة كونها تلعب من مباراة واحدة، وأشار إلى حماس الجماهير. من جانبه، أكد سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد، أن مواجهة الوحدة الإماراتي ستكون صعبة وقوية، حيث يسعى الفريقان للفوز. وركز كونسيساو، مدرب الاتحاد، على الجوانب النفسية والذهنية للاعبين خلال الاستعدادات الأخيرة قبل مواجهة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وأشار إلى أهمية هذه المرحلة، معتبراً أنها "اللحظة المناسبة لمنح الجماهير شيئاً من أفراح هذا الموسم بعد الكثير من خيبات الأمل". وعبر عن ضرورة التحكم في المشاعر وخوض البطولة خطوة بخطوة. خلال المؤتمر الصحافي، وجه كونسيساو انتقادات مباشرة للإدارة الرياضية بسبب عدم تلبية رغباته في سوق الانتقالات الشتوية. انتقد التفريط في النجم الفرنسي نغولو كانتي وعدم تعويضه بلاعب مماثل، مما أثر على خياراته التكتيكية. وأشار إلى أن النادي أجرى تعاقدين فقط في فترة الانتقالات الشتوية، وهما المهاجم المغربي يوسف النصيري والنيجيري جورج الينيكينا، الذي لم يشارك سوى في مباراة واحدة ولا يعتبر خياراً مثالياً. عبر كونسيساو عن صراحته في الحديث عن الوضع الذي يعيشه مع الاتحاد، وأوضح أن المشاكل بدأت منذ معسكر دبي، حيث طالب بالتعاقد مع لاعب لتعويض كانتي ودومبيا المصاب، وهو ما لم يحدث. ورفض أن يُفهم حديثه على أنه تخلٍ عن المسؤولية، وأكد على أهمية الواقعية، مشيراً إلى أن طموح الجمهور والنادي واللاعبين هو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، ولكن يجب فصل الأمور، فالجمهور لا يعرف بعض التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق





