إنفيديا ترسم مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر تحالفات استراتيجية واسعة في كوريا الجنوبية

زيارة تاريخية للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إلى سيول تسفر عن اتفاقيات كبرى مع إس كي هاينكس وإل جي ونافير لتأمين رقائق الذاكرة وتطوير مراكز بيانات عملاقة وروبوتات متطورة.

شهدت العاصمة الكورية سيول تحولاً استراتيجياً في مشهد التكنولوجيا العالمي، حيث أعلنت شركة إنفيديا الأميركية الرائدة في مجال المعالجات عن إبرام سلسلة من الصفقات والاتفاقيات النوعية مع مجموعة من عمالقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية .

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي إنفيديا الحثيث لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة عالية الكفاءة التي تعد العمود الفقري لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن رغبتها في توسيع قاعدة عملائها في واحدة من أهم القوى التصنيعية في آسيا. وقد جاءت هذه الإعلانات تزامناً مع زيارة رفيعة المستوى قام بها جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والذي حرص خلال رحلته على دمج الجوانب الدبلوماسية والثقافية مع الأهداف التجارية، حيث شارك في فعاليات محلية وتناول وجبات تقليدية مع كبار المستثمرين، مما يعكس رغبة الشركة في بناء جسور ثقة طويلة الأمد مع الشركاء الكوريين.

وفي تفاصيل هذه الشراكات، برزت مجموعة إس كي كلاعب محوري، حيث وقعت ذراعها المتخصصة في صناعة الرقائق، إس كي هاينكس، اتفاقية تكنولوجية ممتدة لعدة سنوات تهدف إلى تطوير أجيال متقدمة من الذاكرة المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وأكد جينسن هوانغ أن إس كي هاينكس ستبقى الشريك الأكبر لإنفيديا في مجال الذاكرة، مشيراً إلى أن حجم المشتريات السنوية يقدر بمليارات الدولارات ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد.

هذه الشراكة لا تقتصر فقط على توريد القطع، بل تمتد لتشمل تطوير حلول مخصصة تتناسب مع تطلعات إنفيديا في مجالات الروبوتات، والحوسبة الفائقة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن منظور تحليلي، يرى الخبراء أن هذه الخطوة تحول رقائق الذاكرة من مجرد سلع تجارية نمطية إلى منتجات هندسية مخصصة بدقة لتلبية احتياجات كل عميل، مما يرفع من القيمة المضافة لهذه الصناعة. ولم تتوقف طموحات إنفيديا عند حدود الرقائق، بل امتدت لتشمل البنية التحتية السحابية والروبوتات.

فقد أعلنت شركة إس كي تليكوم عن خطة طموحة لبناء سحابة ذكاء اصطناعي بمقياس غيغاواط في كوريا الجنوبية بالاعتماد على تقنيات إنفيديا، مع استهداف بدء التشغيل الفعلي لأول مركز بيانات في عام 2027. وفي سياق متصل، انضمت شركة نافير، عملاق الإنترنت الكوري، ومجموعة دوسان إلى قائمة المستفيدين من تقنيات إنفيديا لبناء مراكز بيانات متطورة.

وتبرز أهمية شركة دوسان في تطوير حلول الطاقة والأنظمة المستخدمة في رقائق بلاك ويل القوية، حيث ستعمل على دمج حلول الطاقة الخاصة بها مع منصات إنفيديا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. كما توجت الزيارة بشراكة استراتيجية مع مجموعة إل جي شملت مجالات الإلكترونيات والأنظمة الميكانيكية والذكاء الاصطناعي المخصص للروبوتات الشبيهة بالبشر، مع التركيز على هندسة مراكز بيانات المستقبل من حيث أنظمة التبريد المبتكرة وتوصيل الطاقة والتصميم الإنشائي الكامل.

وعلى الرغم من هذه النجاحات التجارية، واجه السوق الكوري بعض الاضطرابات، حيث شهد مؤشر كوسبي تراجعاً ملحوظاً تأثراً بالبيانات الاقتصادية الأميركية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى هبوط أسهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك سامسونج وإس كي هاينكس. ومع ذلك، أبدى جينسن هوانغ تفاؤلاً كبيراً، معتبراً أن تراجع الأسعار يمثل فرصة استثمارية جيدة، ومؤكداً أن المستقبل المشرق للذكاء الاصطناعي يتجاوز التقلبات السوقية المؤقتة.

واختتم هوانغ جولته بلقاءات رفيعة المستوى مع قيادات قطاع أشباه الموصلات في سامسونج ورئيس مجموعة هيونداي موتور، مما يشير إلى أن إنفيديا تسعى لخلق منظومة متكاملة في كوريا الجنوبية تربط بين الرقائق، والطاقة، والنقل، والروبوتات، لضمان ريادتها المطلقة في عصر الذكاء الاصطناعي





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