إنفيديا ومايكروسوفت تستعدان لإطلاق أول كمبيوتر يعمل برقائق إنفيديا_summary

من المتوقع أن تكشف شركتا إنفيديا ومايكروسوفت خلال أيام عن أول جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ومزود بمعالج رئيسي من إنفيديا، في سعي لإعادة تعريف سوق الحواسيب الشخصية مع التركيز على أداء الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة.

تستعد شركتا إنفيديا و مايكروسوفت للإعلان خلال الأيام القادمة عن أول جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ومزود بمعالج رئيسي من تصميم إنفيديا ، وفقاً لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري نقلًا عن مصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن تشمل الأجهزة الجديدة موديلات من سلسلة سيرفس التابعة لمايكروسوفت، بالإضافة إلى حواسيب من شركات تصنيع أخرى مثل ديل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مايكروسوفت المستمر لتعزيز أداء أجهزتها من حيث عمر البطارية وكفاءة Energy، حيث لم تس膽َ محاولاتها السابقة في التحول إلى رقائق مخصصة إلى طفرة ملموسة في المبيعات حتى الآن.

في المقابل، كشفت منافستها الرئيسية أبل في مارس الماضي عن جيل جديد من أجهزة ماك بوك المزودة برقائق إم5 المصممة ذاتياً، مما يزيد من حدة السباق التكنولوجي بين الشركتين. ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن الأجهزة الجديدة في معرض كمبيوتكس التجاري المقام في تايوان، بالإضافة إلى مؤتمر بيلد للمطورين الذي تنظمه مايكروسوفت في سان فرانسيسكو.

وقد أشارت الحسابات الرسمية لكل من ويندوز وإنفيديا وشركة تصميم الرقائق آرم على منصة إكس (تويتر سابقاً) إلى إعلان مشترك سيصدر يوم الجمعة تحت شعار "عصر جديد لأجهزة الكمبيوتر"، مصحوباً بإحداثيات تشير إلى العاصمة التايوانية تايبه، مما يعزز التكهنات بأن الإعلان سيكون هناك. وكانت وكالة رويترز قد أوردت أولياً في عام 2023 نية إنفيديا تصميم وحدات معالجة مركزية (CPU) تعمل بنظام ويندوز وتستخدم بنية آرم، مما يمثل تحولاً استراتيجياً هاماً في صناعة الحواسيب الشخصية.

يبرز هذا التعاون بين إنفيديا ومايكروسوفت كتطور بالغ الأهمية، حيث يجمع بين خبرة إنفيديا في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي ومعمارية آرم من حيث كفاءة الطاقة، مع هيمنة نظام ويندوز في سوق أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر. ويسعى الجيل الجديد من الأجهزة إلى إعادة تعريف أداء الحواسيب الشخصية، خاصة في مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة البيانات، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة مع أبل التي حظيت بمزايا كبيرة من دمج تصميمها الخاص للرقائق مع نظام التشغيل ماك أو إس.

كما أن اختيار معرض كمبيوتكس، وهو أحد أهم الفعاليات في صناعة半الكمبيوتر، للإعلان عن الشراكة يؤكد الأثر المتوقع لهذا التعاون على مستقبل السوق العالمي. وتكشف التفاصيل الواردة في التقارير عن أن الشراكة لا تقتصر على أجهزة سيرفس فحسب، بل تمتد إلى شركات تصنيع الحواسيب traditionnel مثل ديل، مما يعني انتشاراً أوسع للتكنولوجيا الجديدة.

ورغم أن مايكروسوفت حاولت سابقاً تطوير رقائقها الخاصة تحت اسم "أزور"، إلا أن دمج تقنيات إنفيديا فيالمجال الرئيسي (CPU) إلى جانب وحدات معالجة الرسومات (GPU) قد يمثل نقلة نوعية. وكل هذه العوامل تجعل الإعلان المرتقب أحد أهم الأحداث التقنية لعام 2024/2025، ومن المتوقع أن يغير خريطة المنافسة في قطاع الأجهزة الشخصي، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إنفيديا مايكروسوفت ويندوز معالجات كمبيوتر شخصي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Revising News from Arabic to EnglishCan you rewrite the news text, title, summary, category, and topics for the following news in Arabic? No double quotes in the text. The text must be at least 2500 characters and at least 3 paragraphs. Topics must be maximum 5. Can you give the answer in JSON format as "Text","Title","Description","Category","Keywords"? Output rules: Return ONLY a single raw JSON object.

Read more »

NEWS TEXT TITLENEWS TEXT SUMMARY

Read more »

NEWS TITLENEWS SUMMARY

Read more »

Sport: Premier League Season 2025-2026 Recap | Spotlight on Relegation and Championship RaceSummary of the 2025-2026 Premier League season, including Arsenal's historic title, recent relegation announcements, and the championship race.

Read more »