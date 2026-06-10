إنفانتينو يواجه تحديات مونديال 2026 بين أزمات التأشيرات وأسعار التذاكر والاضطرابات

استعرض رئيس الفيفا جاني إنفانتينو استعدادات كأس العالم 2026، مدافعاً عن أسعار التذاكر وموضحاً موقف التأشيرات، في ظل تحديات أمنية ومناخية واجتماعية تواجه البطولة في أمريكا الشمالية.

في مؤتمر صحافي اتسم بنبرة من التحدي والثقة، وقف رئيس الاتحاد الدولي ل كرة القدم جاني إنفانتينو ليدافع عن رؤية الفيفا في تنظيم النسخة الموسعة من كأس العالم 2026 ، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً في حدث تاريخي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد جاء هذا المؤتمر في مدينة مكسيكو عشية المباراة الافتتاحية المرتقبة على ملعب أزتيكا العريق، حيث سعى إنفانتينو إلى تبديد المخاوف والانتقادات التي طالت الجوانب التنظيمية والمالية للبطولة. ركز إنفانتينو بشكل كبير على قضية أسعار التذاكر التي أثارت جدلاً واسعاً بعد وصول بعضها إلى أرقام فلكية تجاوزت 30 ألف دولار، إلا أنه أكد أن هذه الأسعار تم تحديدها وفق معايير دقيقة ومناسبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد طرح تذاكر بأسعار رمزية تبدأ من 60 دولاراً لضمان وصول أكبر عدد من المشجعين.

وأوضح أن هذا السعر يعد الأدنى عند مقارنته بأي من الرياضات الكبرى في الولايات المتحدة خلال الأدوار الإقصائية، مؤكداً أن متوسط الأسعار الذي يقل عن 500 دولار يظل منافساً جداً مقارنة بالفعاليات الرياضية الأمريكية الأخرى. ولم تقتصر التحديات على الجوانب المالية، بل امتدت إلى ملف التأشيرات والقيود الأمنية الصارمة التي تفرضها السلطات الأمريكية، خاصة في ظل سياسات الهجرة المتشددة.

وقد برز ذلك بوضوح في قضية الحكم الصومالي عمر أرتان الذي مُنع من دخول الأراضي الأمريكية بعد وصوله إلى ميناء ميامي، وذلك بناءً على مخاوف أمنية أثارتها وزارة الخارجية الأمريكية بدعوى وجود ارتباطات مشبوهة. وفي هذا السياق، أقر إنفانتينو بأن الفيفا لا يملك السيطرة المطلقة على كافة التفاصيل السيادية للدول المستضيفة، واصفاً الموقف بأنه مؤسف، لكنه دعا إلى التريث والاسترخاء بينما تعمل المنظمة على حل المشكلات العالقة.

وفي لفتة دبلوماسية، اعتبر إنفانتينو أن ضمان مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة رغم التوترات العسكرية والسياسية الحادة مع واشنطن يعد إنجازاً كبيراً للفيفا، مؤكداً أن المنظمة نجحت في تذليل العقبات التي كان البعض يرى أنها مستحيلة. كما لم يغفل إنفانتينو الإشادة بالدور المحوري الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تيسير التحضيرات، معتبراً أن انخراطه المباشر كان عاملاً أساسياً في إمكانية تنظيم البطولة على أرض الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، خيّم القلق على الأجواء في مكسيكو سيتي بسبب الاضطرابات الاجتماعية والتظاهرات التي شهدتها المدينة، والتي وصفتها الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأنها تحركات استفزازية، مما أثار مخاوف من تعطل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا. وبالتوازي مع ذلك، برز تهديد الأحوال الجوية كعنصر مقلق بعد أن تسببت عاصفة رعدية عنيفة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في تأجيل مباراة إنجلترا الودية أمام كوستاريكا، وهو مشهد أعاد للأذهان التعطلات التي شهدتها نسخة كأس العالم للأندية العام الماضي.

ورغم هذا التأخير، تمكن المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب توماس توخيل من تحقيق فوز مريح بثلاثة أهداف دون رد، ليرسل رسالة طمأنة لجماهيره قبل انطلاق مشواره الرسمي. وفي سياق تنظيمي مختلف، اضطر منتخب هايتي لتغيير تصميم زيه الرسمي بعدما اعترض الفيفا على وجود صورة تعود لمعركة فيرتيير عام 1803 التي حققت استقلال البلاد، وذلك لمخالفتها لوائح الاتحاد الدولي.

وختاماً، أعلن الفيفا عن تحول جذري في لوائح انتقالات اللاعبين سيبدأ تطبيقه في عام 2027، وذلك بعد اتفاق تاريخي مع نقابة اللاعبين المحترفين العالمية فيبرو، نتيجة تداعيات قضية اللاعب السابق لاسانا ديارا، بهدف إعادة رسم العلاقة بين اللاعبين وإدارات الأندية





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