إنستغرام توسع قواعد الأصالة لتشمل الصور والكاروسيل

أعلنت إنستغرام عن توسيع قواعد الأصالة لتشمل الصور ومنشورات الكاروسيل، بهدف الحد من انتشار حسابات التجميع وتشجيع الإبداع الأصيل.

أعلنت منصة إنستغرام عن توسيع نطاق قواعدها المتعلقة ب الأصالة لتشمل الصور ومنشورات الكاروسيل ، بعد أن كانت هذه القواعد مقتصرة في السابق على مقاطع الفيديو القصيرة ريلز .

يهدف هذا القرار إلى الحد من انتشار الحسابات التي تعيد نشر محتوى الآخرين دون إضافة قيمة حقيقية أو إجراء تعديلات جوهرية، وبالتالي الحفاظ على تجربة مستخدم أكثر أصالة وجودة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متزايدة من المبدعين الذين يرون أعمالهم تُستخدم دون إذن أو تقدير، مما يؤثر سلبًا على حافزهم لإنتاج محتوى جديد ومبتكر. إنستغرام تؤكد أن المبدعين الأصليين هم الركيزة الأساسية للمنصة، وأنهم يستحقون التقدير والمكافأة على جهودهم، وليس التنافس مع حسابات تعيد نشر أعمالهم ببساطة.

آلية التطبيق الجديدة تعتمد على تقييم شامل للحسابات خلال فترة زمنية مدتها 30 يومًا. سيتم فحص المحتوى المنشور لتحديد ما إذا كان أصليًا أم لا. الحسابات التي تنشر محتوى غير أصلي بشكل متكرر، أي أكثر من 10 مرات خلال هذه الفترة، ستواجه عقوبات صارمة. تشمل هذه العقوبات فقدان الظهور في صفحة الاستكشاف، وكذلك في تبويب ريلز، بالإضافة إلى عدم ظهورها في التوصيات المقدمة للمستخدمين الذين لا يتابعون هذه الحسابات.

هذا يعني أن وصول هذه الحسابات إلى جمهور أوسع سينخفض بشكل كبير، مما سيؤثر على تفاعلها وشعبيتها. ومع ذلك، تؤكد إنستغرام أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الحسابات التي تنشر محتوى منقولًا مع إضافة قيمة حقيقية، مثل التعليقات التحليلية العميقة، أو التفسيرات المفصلة، أو الدمج الإبداعي للمحتوى. هذا التوسع في قواعد الأصالة يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لشركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، لتعزيز الثقة في المنصة وتشجيع الإبداع الحقيقي.

تسعى ميتا إلى خلق بيئة رقمية تقدر المحتوى الأصيل وتكافئ المبدعين على جهودهم، بينما تحد من انتشار المحتوى المسروق أو المعاد نشره دون إضافة قيمة. وقد بدأت إنستغرام في تطبيق سياسات مكافحة المحتوى غير الأصلي على ريلز منذ حوالي عامين، وقد أظهرت هذه السياسات فعالية كبيرة في تقليل ظهور الحسابات التي تعتمد على إعادة النشر.

ومع ذلك، استمرت هذه الحسابات في الانتشار عبر أنواع أخرى من المنشورات، مثل الصور ومنشورات الكاروسيل، التي لا تزال تحظى بتفاعل كبير من المستخدمين، خاصة في مجالات مثل التعليم والإلهام. تشير التقديرات إلى أن ملايين الحسابات تعتمد على نموذج التجميع، خاصة في مجالات الموضة والتصميم والنصائح والمحتوى الترفيهي. من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى انخفاض ملحوظ في ظهور هذه الحسابات خلال الأسابيع القادمة، مما سيؤثر على أدائها وتفاعلها.

إنستغرام تهدف من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق المبدعين وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج محتوى أصيل ومبتكر، مما يعزز من جودة المنصة ويجعلها وجهة مفضلة للمستخدمين والمبدعين على حد سواء





