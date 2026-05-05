إنزاغي يفضل البقاء في الدمام لتجنب الإرهاق قبل نهائي كأس الملك

قرر نادي الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي البقاء في مدينة الدمام، وعدم العودة للرياض بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الخليج التي خرج منها أزرق العاصمة بفوز صعب بنتيجة 2-1. وأعلن النادي العاصمي إجراء حصته التدريبية في الدمام استعداداً لنهائي كأس الملك أمام الخلود في جدة. كما أعرب جوشوا كينغ، مهاجم الخليج، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت حاسمة في المواجهة. من جانبه، أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، سعادته بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة، مؤكداً أن التطلعات تتجه نحو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. كما أشاد غوستافو بويت، مدرب الخليج، بأداء فريقه رغم الخسارة، وقال: أحيّي اللاعبين. وفي الوقت نفسه، أصبح الهلال على بعد نقطتين من النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعدما حول تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه الخليج اليوم الثلاثاء وينعش آماله في التتويج.

قرر نادي الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي البقاء في مدينة الدمام، وعدم العودة للرياض بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الخليج التي خرج منها أزرق العاصمة بفوز صعب بنتيجة 2-1.

وأعلن النادي العاصمي إجراء حصته التدريبية، اليوم الأربعاء، في مدينة الدمام عند الساعة الرابعة عصراً، قبل أن يغادر بعد نهاية المران وتحديداً عند الساعة الثامنة مساءً إلى مدينة جدة، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق الخلود يوم الجمعة في نهائي كأس الملك. ويأتي هذا القرار نظراً لضيق الوقت بين عودة الفريق للعاصمة الرياض، ومن ثم السفر لجدة، خصوصاً أن «الزعيم» لعب آخر مباراتين له خارج أرضه، أولاً أمام الحزم في الرس، ومن ثم أمام الخليج في الدمام، مع رحلات طيران وتنقلات جاءت في أوقات متأخرة، مما دفع بالمدرب الإيطالي إلى اتخاذ قرار بالبقاء في مدينة الدمام، والقيام بالتدريبات ومن ثم المغادرة إلى جدة.

وسيختتم الهلال آخر استعداداته لنهائي أغلى الكؤوس بحصة تدريبية يوم الخميس في جدة عند الساعة الثامنة مساءً، يسبقها مؤتمر صحافي لمدرب الفريق عند الساعة الثالثة والربع عصراً للحديث عن المباراة النهائية. أعرب النرويجي جوشوا كينغ، مهاجم فريق الخليج، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الهلال، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

وأبدى الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، سعادته بتحقيق فريقه الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة، مؤكداً أن التطلعات تتجه نحو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وأبدى الأوروغوياني غوستافو بويت، مدرب فريق الخليج، سعادته بالأداء الذي قدّمه لاعبو فريقه أمام الهلال، رغم خسارتهم بنتيجة 1-2، وقال بعد المواجهة: أحيّي اللاعبين. عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال عن تحيته واحترامه لفريق الخليج، بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه أمامهم بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28.

أصبح الهلال على بعد نقطتين من النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعدما حول تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه الخليج اليوم الثلاثاء وينعش آماله في التتويج. أكد صالح الهويدي، المدير الرياضي لنادي الخليج، أن فريقه قدّم مستوى جيداً رغم الخسارة أمام الهلال، مشيداً بالمنافس ومقدماً له التهنئة، ومعبّراً في الوقت ذاته عن تطلعه لظهور أفضل في المباريات المقبلة.

وقال الهويدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مستوى يليق باسم الخليج، رغم الخسارة، ونبارك للهلال ونتمنى لفريقنا حظاً أوفر في المواجهات القادمة». لـ«لشرق الأوسط»: قدمنا مباراة كبيرة تليق باسم نادي الخليج، نمرّ بمرحلة انتقالية مع المدرب الجديد وقد يُحسم مستقبله بعد مباراة الاتفاق. وأشار إلى أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية مع الجهاز الفني الجديد، وهو ما ينعكس على تذبذب الأداء، موضحاً: «نظهر بمستويات جيدة على فترات، لكننا بحاجة إلى الاستقرار الفني».

ولفت المدير الرياضي إلى أن ضغط المباريات يمثل تحدياً إضافياً، قائلاً: «نواجه ضغطاً في جدول المباريات، وعلينا التعامل مع هذه الظروف بتركيز من أجل تحسين النتائج واستعادة التوازن». أعرب النرويجي جوشوا كينغ، مهاجم فريق الخليج، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الهلال، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبيرة. وقال كينغ في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد الهلال فريق من النخبة ويلعب من أجل تحقيق اللقب، لكنني أعتقد أننا قدمنا مباراة قوية أمامهم».

لـ«الشرق الأوسط»: الهلال فريق نخبة، وكنّا نطمح للفوز عليه، لعبنا بمستوى مذهل لكن الأخطاء في هذه المستويات ممنوعة. ندعم زميلنا بيدرو، ونتطلع لنهائي الهلال والنصر الأسبوع المقبل. وتابع مهاجم الخليج: «أعتقد أننا لعبنا بشكل مذهل، لكن في هذا المستوى لا يمكنك ارتكاب الأخطاء، فقد كلفنا خطأ واحد نتيجة المباراة». وأبدى كينغ دعمه لزميله، قائلاً: «هذا ما يحدث في كرة القدم، ونحن جميعاً ندعم بيدرو، أعلم أنه لن ينام الليلة، لكن هذه هي طبيعة اللعبة»





