إنزاغي يؤكد على أهمية إدارة الجهد في المرحلة الحاسمة مع الهلال

أكد مدرب الهلال، سيموني إنزاغي، أن الفريق يتعامل مع المرحلة الحالية على أنها حاسمة، مشيراً إلى أهمية تدوير العناصر وتوزيع الجهد للحفاظ على جاهزية اللاعبين. وأوضح إنزاغي أن بعض اللاعبين تمت إراحتهم بسبب الإجهاد، مؤكداً أن جميع المباريات المتبقية تُعد بمثابة نهائيات. كما أشاد بأداء سلطان مندش، مؤكداً أن الفريق سيواصل العمل على تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد مدرب الهلال ، الإيطالي سيموني إنزاغي ، أن فريقه يتعامل مع المرحلة الحالية على أنها حاسمة في ظل ضغط المباريات مع نهاية الموسم، مشيراً إلى أن وجود مباراة نهائية مرتقبة يوم الجمعة القادم فرض عليه التفكير في تدوير العناصر وتوزيع الجهد للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وأوضح إنزاغي أن بعض الأسماء تمت إراحتها، مثل سالم الدوسري وكاليدو كوليبالي ومصعب، بسبب هذه الأسباب التي ذكرها، إضافة إلى كريم بنزيما بسبب الإجهاد، مبيناً أن الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، ما يستدعي إدارة بدنية دقيقة لتفادي الإصابات والإرهاق. وأضاف مدرب الهلال أن جميع المباريات المتبقية تُعد بمثابة نهائيات، مؤكداً حرصه على إنهاء الموسم بصورة إيجابية، مشيداً بدعم الجماهير ومساندتهم المستمرة للفريق في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار إنزاغي إلى أن الخليج لعب بتنظيم دفاعي قوي وبثمانية لاعبين في الخلف، ما صعّب مهمة فريقه في الوصول للمرمى، موضحاً أن التغييرات التي أجراها جاءت بناءً على قراءة المباراة ومحاولة فك التكتل الدفاعي. كما أشاد إنزاغي بأداء لاعب الوسط سلطان مندش الذي حقق نجومية اللقاء، مؤكداً أنه قدم مستوى مميزاً، مختماً حديثه بتهنئة لاعبيه على الفوز، ومثمناً ما قدمه الخليج من أداء قوي وروح قتالية عالية تستحق الاحترام.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة الهلال على استمرار العمل على تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع التركيز على التعاقدات التي يمكن أن تعزز فرص الفريق في المنافسات المحلية والقارية. وقال مصدر مسؤول في النادي إن هناك عدة أسماء قيد الدراسة، منها لاعبين محليين وأجانب، مع التأكيد على أن أي خطوة ستتخذ بعد دراسة دقيقة لمتطلبات الفريق واحتياجاته.

وأضاف المصدر أن الفريق سيواصل التركيز على تطوير اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن أكاديمية الهلال تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال، حيث يتم تدريب العديد من المواهب الشابة التي يمكن أن تشكل مستقبل الفريق. وفيما يتعلق بالمباريات القادمة، أكد إنزاغي أن الفريق سيواجه تحديات كبيرة، خاصة مع اقتراب المباراة النهائية، مشيراً إلى أن الاستعدادات جارية بشكل مكثف، مع التركيز على تحسين الأداء الدفاعي والهجومي.

وأشار إلى أن الفريق سيقوم بدراسة دقيقة لأداء المنافس في المباريات السابقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، مما سيساعده في وضع خطة فعالة لتحقيق الفوز. وفي الختام، أعرب إنزاغي عن ثقته في قدرات الفريق، مؤكداً أن اللاعبين مستعدون لمواجهة أي تحديات، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح في نهاية الموسم





الهلال سيموني إنزاغي كريم بنزيما سلطان مندش الدوري السعودي

