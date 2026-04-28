إنزاغي: قدمنا مباراة جيدة أمام ضمك.. وكاريلي يشيد بتحسن فريقه

مدرب الهلال سيموني إنزاغي يعبر عن رضاه عن أداء فريقه في الفوز على ضمك، بينما مدرب ضمك فابيو كاريلي يشيد بتحسن مستوى فريقه في الشوط الثاني ويؤكد على أهمية المباريات المقبلة.

أكد سيموني إنزاغي ، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، رضااه عن أداء فريقه في المباراة التي جمعتهم بنظيرهم ضمك ، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، مشيدًا بالخصوص بالشوط الأول الذي قدم فيه فريقه عرضًا قويًا وتهيأت لهم عدة فرص سانحة لتوسيع الفارق.

وأوضح إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن الفريق سعى جاهدًا لتعزيز تقدمه في الشوط الأول، إلا أن الحظ لم يحالفهم في ترجمة الفرص إلى أهداف إضافية. وأضاف أن أداء الفريق انخفض قليلًا في الشوط الثاني بسبب بعض التحفظات التكتيكية، ولكنه أكد أن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وشدد إنزاغي على أهمية المرحلة المقبلة للفريق، والتي تتضمن ست مباريات حاسمة ستحدد بشكل كبير فرصهم في المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أن كرة القدم مليئة بالمتغيرات والتحديات، وأن الفريق يجب أن يكون مستعدًا للتكيف مع الظروف المختلفة من مباراة لأخرى. كما لفت النظر إلى تأثير الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في الفترة الماضية على مستوى الفريق، مؤكدًا أن الفريق يعمل بجد للتغلب على هذه العقبات واستعادة كامل لياقته البدنية والفنية. وأضاف أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تحقيق النتائج الإيجابية، وأنهم سيواصلون العمل بجد لتحسين الأداء وتقديم عروض متميزة في المباريات المقبلة.

وأكد إنزاغي على ثقته في قدرات اللاعبين والتزامهم بتحقيق أهداف الفريق، مشيرًا إلى أنهم يدركون أهمية المرحلة الحالية وأهمية حصد النقاط في كل مباراة. وأوضح أن الفريق يركز حاليًا على الاستعداد للمباراة المقبلة، وأنهم سيقومون بتحليل أداء الفريق في المباراة السابقة وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجتها. من جانبه، أعرب فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك، عن أسفه للخسارة أمام الهلال، ولكنه أشاد بأداء فريقه في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنهم لعبوا بشكل أفضل وتمكنوا من تقليل خطورة الهلال.

وأوضح كاريلي أن فريقه لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولكنهم تمكنوا من تحسين أدائهم في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص. وأضاف أنهم عملوا قبل المباراة على الجانب الدفاعي بشكل كبير لإغلاق المساحات أمام هجوم الهلال، وهو ما نجحوا فيه إلى حد كبير في الشوط الثاني. وأشار إلى أن فريقه يمر بمرحلة من التحسن، وأن هدفهم الحالي هو تحقيق نتيجة إيجابية في المباريات المقبلة التي تعد حاسمة في مسيرة الفريق للبقاء في دوري المحترفين.

وأكد كاريلي على ثقته في قدرات اللاعبين والتزامهم بتقديم أفضل ما لديهم، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون العمل بجد لتحسين الأداء وتحقيق النتائج الإيجابية. وأوضح أن الفريق يركز حاليًا على الاستعداد للمباراة المقبلة، وأنهم سيقومون بتحليل أداء الفريق في المباراة السابقة وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجتها. وأضاف أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تحقيق النتائج الإيجابية، وأنهم سيواصلون العمل بجد لتحسين الأداء وتقديم عروض متميزة في المباريات المقبلة.

وأكد كاريلي على أهمية دعم الجماهير للفريق في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى دعمهم وتشجيعهم لتحقيق الهدف المنشود





