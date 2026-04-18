إنريكي يدير دفة باريس سان جيرمان بحذر نحو الثنائية وسط تحديات محلية وقارية

يعمل المدرب لويس إنريكي على إدارة قوام فريق باريس سان جيرمان بحذر شديد، مع التركيز على تحقيق ثنائية الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم. يواجه الفريق جدول مباريات مضغوطاً ويتصدر الدوري بفارق ضئيل، بينما يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال. تتطلب هذه المرحلة تدوير التشكيلة والاعتماد على جميع اللاعبين، مع وجود بعض الغيابات والإصابات، وتحديات إضافية خارج الملعب.

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمرحلة حاسمة من موسمه، حيث يواجه ضغطاً متزايداً في ظل سعيه لفرض هيمنته على المستويين المحلي والقاري. مع اقتراب نهاية الدوري الفرنسي وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، يدرك المدرب لويس إنريكي أن إدارة الفريق والتعامل مع قوام اللاعبين سيكونان مفتاح النجاح.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس، ولديه مباراتان مؤجلتان وسبع جولات متبقية، مما يجعله مطالباً بالحفاظ على تركيزه وحصد النقاط لضمان اللقب. تبدأ هذه المرحلة الهامة بمواجهة ليون الصعبة، تليها مباريات ضد نانت وأنجيه قبل اللقاء المنتظر أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يخطط إنريكي لتدوير التشكيلة بفعالية، نظراً لجدول المباريات المزدحم الذي يشمل تسع مواجهات في غضون أربعة أسابيع فقط. وقد أكد المدرب على أهمية الاعتماد على جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن تدوير التشكيل ضروري نظراً للضغط البدني.

وتشهد تشكيلة الفريق بعض الغيابات المؤثرة، حيث تحوم الشكوك حول جاهزية نونو مينديش بسبب إصابة في الفخذ، بينما يعود فابيان رويز بعد تعافيه من الإصابة. من جهة أخرى، تمنع السلطات الفرنسية تنقل مشجعي ليون إلى باريس لحضور المباراة، مما يضيف بعداً آخر للتوتر المحيط بالمواجهة.

في سياق متصل، يواجه النجم المغربي أشرف حكيمي تحديات خارج الملعب تتمثل في قضية اغتصاب مؤجلة، مؤكداً براءته. كما يواجه عثمان ديمبيلي شكوكاً حول مستقبله مع النادي.

وفي أخبار أخرى من الدوري الفرنسي، استعاد ليون توازنه بفوز على لوريان، واستعاد ليل المركز الثالث بفوزه على تولوز.

على صعيد دوري أبطال أفريقيا، نجح صن داونز بقيادة مدربه ميغيل كاردوزو في التأهل إلى النهائي للمرة الثانية توالياً، مؤكداً على أهمية الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي. يسعى كاردوزو لكسر عقدة النهائي بعد خسارتين سابقتين.

ويواجه صن داونز في النهائي الفائز من المواجهة المغربية بين الجيش الملكي ونهضة بركان. ويمنح تأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً فرصة تاريخية.

تأجيل مباريات الدوري المحلي يُعد خطوة إيجابية لدعم الأندية المشاركة قارياً.





